МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.12-15.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Пятница, 9 декабря

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 19.00 - четырехборье.

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).

Суббота, 10 декабря

* В Нарвском зале настольного тенниса в 10.00 - этап кубковой серии Эстонии по настольному теннису.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - открытый чемпионат Йыхви по боксу, полуфиналы.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "HS Riga".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).

* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Lüganuse".

Воскресенье, 11 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - открытый чемпионат Йыхви по боксу, финалы.

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - спортивная викторина на рождественскую тематику.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "HS Riga".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Saku Sporting Rapla".

Среда, 14 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - благотворительная спортивная битва.

РАЗНОЕ

Суббота, 10 декабря

* В Йыхвиском учебном здании Ида-Вирумааского центра профессионального образования с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.

* В Нарвской центральной библиотеке с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.