Электростанция Аувере возобновила работу после ремонта

В настоящее время она работает на половину своей мощности, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

"В пятницу станция Аувере выйдет на полную мощность и снова начнет поставлять электроэнергию на рынок", - сказал пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв.