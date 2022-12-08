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Электростанция Аувере возобновила работу после ремонта

Эрик Калда
Электростанция Аувере возобновила работу после ремонта
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Аувереская электростанция.
Аувереская электростанция. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Расположенная под Наовой теплоэлектростанция Аувере в четверг возобновила свою работу после ремонта, на котором она находилась с конца ноября.

В настоящее время она работает на половину своей мощности, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

"В пятницу станция Аувере выйдет на полную мощность и снова начнет поставлять электроэнергию на рынок", - сказал пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв.

Аувереская электростанция была запущена в эксплуатацию в августе 18 года, в ее работе приходилось регулярно устранять неисправности.

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