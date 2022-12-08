В Нарве с 22 по 27 декабря свои двери распахнет Рождественская деревня, где все посетители смогут погрузиться в волшебный мир Скандинавских сказок. Торжественное открытие состоится 22 декабря в 15.00 в сквере замкового парка.
Рождественская деревня в Нарве основана на теме Скандинавских сказок
В этом году в создании Рождественской деревни участвуют несколько организаций - Нарвская городская управа, НКО Wildstream и Нарвский музей. Темой программы станут рождественские сказки Скандинавских стран - Финляндии, Швеции, Дании и Эстонии. Каждый день в Северном дворе Нарвского замка будет посвящен сказке определённой страны. В течение дня можно будет стать частью сказочного действия и, например, приготовить целебный травяной чай с бабушкой Гензель и Гретель из сказки про “Снежную королеву” или сварить настоящую рождественскую кашу.
“Первоначальная идея заключается в том, чтобы создать не Рождественскую ярмарку, а именно деревню. В Рождественской деревне не будет традиционного рынка. Мы стремимся создать сказочную атмосферу и через традиции, песни, танцы и различные мастер-классы познакомить всех гостей мероприятия, как с эстонской культурой, так и культурой Скандинавских стран”, - сказал Артем Поляк руководитель НКО Wildstream.
В сказочный мир гости мероприятия окунутся уже перед воротами крепости. Территория замкового парка на время превратится в “Деревню света”. Программа обещает быть разнообразной - от мастер-классов по изготовлению ёлочных игрушек прошлых лет до создания собственного пипаркока. Для детей организаторы приготовили особенный сюрприз. На территории парка можно будет покататься на детской карусели, посмотреть скандинавские мультфильмы, побродить по ёлочному лабиринту или даже поиграть в детском уголке “MiniFarm mängumaa”.
“Наша задача - подарить всем нашим горожанам и гостям мероприятия эмоции и радость, поэтому все мастер-классы и развлечения на территории замкового парка будут бесплатными. Каждый день у нас запланированы веселые развлечения, шоу и конкурсы, как для детей и их родителей, так и для бабушек и дедушек,” - сказала представитель Нарвской городской управы Виктория Пунга. И не стоит забывать, что Рождество - это время подарков, поэтому 22 и 23 декабря мы решили провести бесплатные экскурсии по Нарвском замку, куда смогут зарегистрироваться пенсионеры нашего города”, - добавила Виктория Пунга.
Ресторан Нарвского замка “Rondeel” предложит посетителям деревни особенное рождественское меню. На все дни мероприятия двери крепости также будут открыты для всех желающих. Внутри гостей ожидают экскурсии, подвижные игры, творческие мастерские, представление кукольного театра и волшебное сказочное настроение.
"Как и в прошлом году, когда Рождественская деревня впервые состоялась в стенах Северного двора, мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы подарить радость горожанам и гостям города. Надеемся, что эти праздничные дни станут по-настоящему светлыми, ведь мы зажжем в стенах нашего древнего замка яркие рождественские огни, в том числе, благодаря бесценной поддержке всех партнёров. Нам очень хочется, чтобы этот праздник стал уютным и сказочным для всех наших гостей,” - сказала руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.