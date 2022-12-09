Около тысячи срочников принесут присягу Эстонии, в том числе в Йыхви

В воинских частях 1-й пехотной бригады в Йыхви и Тапа текст присяги произнесут около пятисот военнослужащих, а в гарнизоне Выру 2-й пехотной бригады еще почти 400 человек. Аналогичные церемонии также пройдут в расположении Батальона логистики Службы тыла в Палдиски и Командования киберобороны в Эмари: в верности стране поклянутся около 70 и 90 солдат соответственно.

Солдаты произносят клятву верности по завершению базового курса солдата. Ранее на этой неделе его окончили в том числе срочники Силх специальных операций – они уже успели присягнуть Эстонии и теперь готовятся к курсу по специальности.

Во время базового курса солдата призывников обучают индивидуальным навыкам. По его окончанию военнослужащие сдают экзамен, в ходе которого проверяются не только теоретические знания, но и умение выполнять практические задачи. Напримр, солдаты должны уметь выбирать огневую позицию, маскироваться, определять дальность до объектов, оказывать первую помощь и устанавливать мины. Помимо этого оценивается физическая выносливость бойцов – в зависимости от части бойцы совершают марш-бросок на дистанцию до 50 километров.