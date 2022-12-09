Утром 8 декабря около дома по ул. Креэнхольми, 15 в Нарве находившийся за рулем "Toyota Avensis" 66-летний мужчина не пропустил следовавший по главной дороге автомобиль "Audi A6 Avant", которым управлял 34-летний мужчина.
В Нарве в цепной аварии столкнулись четыре автомобиля
В Нарве в цепной аварии столкнулись четыре автомобиля
В результате столкновения "Audi", в свою очередь, повредил оказавшиеся рядом автомобили "Citroën Berlingo" и "Toyota Proace". Водитель "Audi" был доставлен в Нарвскую больницу для обследования.