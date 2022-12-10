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Вирве Линдер уже в детстве мечтала управлять Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев Эрик Калда
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Вирве Линдер уже в детстве мечтала управлять Кохтла-Ярве
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27 ноября. Вирве Линдер первые минуты в роли мэра Кохтла-Ярве, с должностным знаком на шее.
27 ноября. Вирве Линдер первые минуты в роли мэра Кохтла-Ярве, с должностным знаком на шее. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве в конце ноября, выглядит сияющим ангелом-спасителем, который поможет городу, увязшему в трясине долгов, коррупции и многих других проблем, стать лучше. 37-летняя коренная кохтлаярвеска признается, что уже в детстве подсознательно мечтала управлять этим городом, потому что этот город - ее дом, и ей, конечно, хотелось бы, чтобы дома все было как можно лучше.

- Чем вам больше всего пришлось заниматься в первые дни в должности мэра?

- Большим количеством разных вещей. Было много запросов и просьб об интервью. Люди хотят познакомиться со мной и спросить о моих планах. Я постаралась войти в курс дела относительно работы Кохтла-Ярвеского горуправления, познакомилась с работниками и рабочими обязанностями, ознакомилась с планом городских мероприятий и составила планы встреч и посещений.

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