Вирве Линдер уже в детстве мечтала управлять Кохтла-Ярве

Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве в конце ноября, выглядит сияющим ангелом-спасителем, который поможет городу, увязшему в трясине долгов, коррупции и многих других проблем, стать лучше. 37-летняя коренная кохтлаярвеска признается, что уже в детстве подсознательно мечтала управлять этим городом, потому что этот город - ее дом, и ей, конечно, хотелось бы, чтобы дома все было как можно лучше.