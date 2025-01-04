ПАМЯТИ ПРЕЗИДЕНТА Арнольд Рюйтель призывал идавирусцев больше двигаться

Скончавшийся 31 декабря на 97-м году жизни президент Арнольд Рюйтель в начале века несколько раз приезжал в Ида-Вирумаа, пропагандируя скандинавскую ходьбу и здоровый образ жизни.
Во время двухдневного визита в Ида-Вирумаа в апреле 2006 года президент Арнольд Рюйтель побывал также на дне оздоровительного спорта в Силламяэ, где поучаствовал в походе с палками по парку в центре города.
В данном "Северному побережью" интервью он призвал жителей всей Эстонии выходить из дома и больше двигаться на природе. "Не важно, занимаются ходьбой с палками или просто так наслаждаются природой, важно, чтобы у людей сформировалась привычка постоянно двигаться. Таким образом они облегчили бы работу врачам, и государству тоже не пришлось бы постоянно увеличивать расходы на систему здравоохранения. Эти деньги можно было бы использовать на создание лучших возможностей для занятий спортом", - сказал тогда 78-летний Рюйтель.
О силламяэском 1,5-километровом походе по парку он сказал, что это было прекрасно, но если бы можно было пройтись по рельефному ландшафту, то эмоции оказались бы еще сильнее. Может быть, теперь было бы уместно назвать этот парковый круг, который ведет от бассейна до Дома культуры и дальше параллельно дороге снова к Дому спорта, тропой здоровья Рюйтеля и установить там также инфостенд с фотографиями.
Арнольд Рюйтель рассказал тогда, что ходит с палками два-три раза в неделю. "Ради расстояния менее четырех-пяти километров я из дома даже не выхожу - это была бы напрасная трата времени, - отметил он и добавил, что получает хорошую физическую нагрузку работая в своем доме в Тарту и на Сааремаа. - Там тоже получается довольно крепко потрудиться: ремонтирую и строю, прореживаю заросли можжевельника. Делаю столько, чтобы лоб слегка взмок".