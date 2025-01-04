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ПАМЯТИ ПРЕЗИДЕНТА Арнольд Рюйтель призывал идавирусцев больше двигаться

В апреле 2006 года Арнольд Рюйтель сделал 1,5-километровый круг в ходьбе с палками по парку в центре города Силламяэ. Рядом с ним шагает тогдашний мэр Силламяэ Айн Кивиорг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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Скончавшийся 31 декабря на 97-м году жизни президент Арнольд Рюйтель в начале века несколько раз приезжал в Ида-Вирумаа, пропагандируя скандинавскую ходьбу и здоровый образ жизни.

Во время двухдневного визита в Ида-Вирумаа в апреле 2006 года президент Арнольд Рюйтель побывал также на дне оздоровительного спорта в Силламяэ, где поучаствовал в походе с палками по парку в центре города.

В данном "Северному побережью" интервью он призвал жителей всей Эстонии выходить из дома и больше двигаться на природе. "Не важно, занимаются ходьбой с палками или просто так наслаждаются природой, важно, чтобы у людей сформировалась привычка постоянно двигаться. Таким образом они облегчили бы работу врачам, и государству тоже не пришлось бы постоянно увеличивать расходы на систему здравоохранения. Эти деньги можно было бы использовать на создание лучших возможностей для занятий спортом", - сказал тогда 78-летний Рюйтель. 

Перед походом с палками надо сделать разминку. За спиной президента Арнольда Рюйтеля улыбается олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Яан Тальтс, в 2006 году тоже бывший гостем Силламяэского дня оздоровительного спорта.
Перед походом с палками надо сделать разминку. За спиной президента Арнольда Рюйтеля улыбается олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Яан Тальтс, в 2006 году тоже бывший гостем Силламяэского дня оздоровительного спорта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

О силламяэском 1,5-километровом походе по парку он сказал, что это было прекрасно, но если бы можно было пройтись по рельефному ландшафту, то эмоции оказались бы еще сильнее. Может быть, теперь было бы уместно назвать этот парковый круг, который ведет от бассейна до Дома культуры и дальше параллельно дороге снова к Дому спорта, тропой здоровья Рюйтеля и установить там также инфостенд с фотографиями. 

В мае 2008 года, когда 80-летний Арнольд Рюйтель был уже свободен от президентских обязанностей, он шагал по Кескаллеэ во главе колонны из примерно 300 человек на празднике в честь Дня химика в Кохтла-Ярве в таком темпе, что многим участникам моложе него приходилось сильно постараться, чтобы поспеть за ним. Рядом с Арнольдом Рюйтелем идут тогдашний президент Эстонского олимпийского комитета Март Сийманн и тогдашний ида-вируский уездный старейшина Рихо Брейвель.
В мае 2008 года, когда 80-летний Арнольд Рюйтель был уже свободен от президентских обязанностей, он шагал по Кескаллеэ во главе колонны из примерно 300 человек на празднике в честь Дня химика в Кохтла-Ярве в таком темпе, что многим участникам моложе него приходилось сильно постараться, чтобы поспеть за ним. Рядом с Арнольдом Рюйтелем идут тогдашний президент Эстонского олимпийского комитета Март Сийманн и тогдашний ида-вируский уездный старейшина Рихо Брейвель. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Арнольд Рюйтель рассказал тогда, что ходит с палками два-три раза в неделю. "Ради расстояния менее четырех-пяти километров я из дома даже не выхожу - это была бы напрасная трата времени, - отметил он и добавил, что получает хорошую физическую нагрузку работая в своем доме в Тарту и на Сааремаа. - Там тоже получается довольно крепко потрудиться: ремонтирую и строю, прореживаю заросли можжевельника. Делаю столько, чтобы лоб слегка взмок". 

Участникам похода с палками в День химика вручили похвальные грамоты, а многим удалось также получить на них автограф Арнольда Рюйтеля.
Участникам похода с палками в День химика вручили похвальные грамоты, а многим удалось также получить на них автограф Арнольда Рюйтеля. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Весной 2008 года, когда Арнольд Рюйтель уже не занимал пост президента, он посетил Кохтла-Ярве в День химика. Тогда он задал такой темп походу с палками по Кескаллеэ, что кохтлаярвесцам намного моложе него было нелегко поспеть за ним. 

После похода участников ждал суп Дня химика; соседом Арнольда Рюйтеля по обеденному столу был тогдашний кохтла-ярвеский политик номер один Валерий Корб.
После похода участников ждал суп Дня химика; соседом Арнольда Рюйтеля по обеденному столу был тогдашний кохтла-ярвеский политик номер один Валерий Корб. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Колонну примерно из трехсот человек возглавляли два президента: кроме президента Рюйтеля пропагандировать ходьбу с палками среди кохтлаярвесцев приехал президент Эстонского олимпийского комитета Март Сийманн.

Многие люди в тот раз впервые познакомились с таким видом спорта. А Арнольд Рюйтель, как опытный в скандинавской ходьбе человек, задал спокойным и стилистически чистым шагом такой разгон, что колонна уже рядом с памятником "Слава труду!" растянулась, будто велопелотон во время спурта.

Арнольд Рюйтель сказал "Северному побережью", что получает большое удовольствие от скандинавской ходьбы. "Я никогда в жизни не пробовал наркотики, но, судя по описаниям, возникающее под их действием приятное ощущение похоже на то, что возникает при ходьбе с палками", - сказал Арнольд Рюйтель после того, как закончился 2,5-километровый поход и он вместе с другими участниками подкреплялся супом в палатке. 

В апреле 2004 года Арнольд Рюйтель посетил в Кохтла-Ярве "Viru Keemia Grupp", где поговорил также с работниками предприятия.
В апреле 2004 года Арнольд Рюйтель посетил в Кохтла-Ярве "Viru Keemia Grupp", где поговорил также с работниками предприятия. Фото: Argo Soolep

Президент в 2006 году в Ида-Вирумаа: здесь еще много потенциала для развития

Побывавший в апреле 2006 года с двухдневным визитом в Ида-Вирумаа президент республики Арнольд Рюйтель радовался тому, что в Ида-Вирумаа за последние годы произошло множество позитивных изменений, но в то же время отметил, что в уезде еще много потенциала для развития. 

Весной 2004 года рядом с "Viru Keemia Grupp" президент Арнольд Рюйтель побеседовал с директором предприятия по развитию Яанусом Пурга, который двадцатью годами позже стал представителем правительства в Ида-Вирумаа.
Весной 2004 года рядом с "Viru Keemia Grupp" президент Арнольд Рюйтель побеседовал с директором предприятия по развитию Яанусом Пурга, который двадцатью годами позже стал представителем правительства в Ида-Вирумаа. Фото: Argo Soolep

Арнольд Рюйтель сказал "Северному побережью", что с интересом наблюдал за происходившим в Ида-Вирумаа. "За последние годы здесь многое сделано. Это замечаешь, хотя бы проезжая по знакомым местам. Если два-три года назад я видел здесь много полуразвалившихся зданий, то теперь часть из них приведены в порядок, а где-то организовано также предпринимательство", - отметил Арнольд Рюйтель.

По словам президента, очень хорошим показателем служило то, что количество безработных в Ида-Вирумаа ощутимо сократилось. "Это значит, что люди создают новые ценности, что они в состоянии прокормить свои семьи и дать детям образование. Я рад видеть то, что делается в Ида-Вирумаа, но для дальнейшего развития здесь потенциал еще имеется", - отметил Арнольд Рюйтель.

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