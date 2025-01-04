ПАМЯТИ ПРЕЗИДЕНТА Арнольд Рюйтель призывал идавирусцев больше двигаться

Скончавшийся 31 декабря на 97-м году жизни президент Арнольд Рюйтель в начале века несколько раз приезжал в Ида-Вирумаа, пропагандируя скандинавскую ходьбу и здоровый образ жизни.

Во время двухдневного визита в Ида-Вирумаа в апреле 2006 года президент Арнольд Рюйтель побывал также на дне оздоровительного спорта в Силламяэ, где поучаствовал в походе с палками по парку в центре города.

В данном "Северному побережью" интервью он призвал жителей всей Эстонии выходить из дома и больше двигаться на природе. "Не важно, занимаются ходьбой с палками или просто так наслаждаются природой, важно, чтобы у людей сформировалась привычка постоянно двигаться. Таким образом они облегчили бы работу врачам, и государству тоже не пришлось бы постоянно увеличивать расходы на систему здравоохранения. Эти деньги можно было бы использовать на создание лучших возможностей для занятий спортом", - сказал тогда 78-летний Рюйтель.

Перед походом с палками надо сделать разминку. За спиной президента Арнольда Рюйтеля улыбается олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Яан Тальтс, в 2006 году тоже бывший гостем Силламяэского дня оздоровительного спорта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

О силламяэском 1,5-километровом походе по парку он сказал, что это было прекрасно, но если бы можно было пройтись по рельефному ландшафту, то эмоции оказались бы еще сильнее. Может быть, теперь было бы уместно назвать этот парковый круг, который ведет от бассейна до Дома культуры и дальше параллельно дороге снова к Дому спорта, тропой здоровья Рюйтеля и установить там также инфостенд с фотографиями.

В мае 2008 года, когда 80-летний Арнольд Рюйтель был уже свободен от президентских обязанностей, он шагал по Кескаллеэ во главе колонны из примерно 300 человек на празднике в честь Дня химика в Кохтла-Ярве в таком темпе, что многим участникам моложе него приходилось сильно постараться, чтобы поспеть за ним. Рядом с Арнольдом Рюйтелем идут тогдашний президент Эстонского олимпийского комитета Март Сийманн и тогдашний ида-вируский уездный старейшина Рихо Брейвель. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik