8 декабря в полицию сообщили, что в магазине на улице Фама в Нарве украли товаров на 13 евро. Охранник задержал 44-летнего мужчину и передал его полиции.
В пограничном городе поймали двух магазинных воров
В пограничном городе поймали двух магазинных воров
В тот же день в полицию поступило сообщение, что в Нарве в магазине на улице Фама украли бутылку спиртного. Работник задержал 52-летнего мужчину и передал его полиции.
Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.