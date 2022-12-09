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В пограничном городе поймали двух магазинных воров

Эрик Калда
В пограничном городе поймали двух магазинных воров
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Наручники.
Наручники. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

8 декабря в полицию сообщили, что в магазине на улице Фама в Нарве украли товаров на 13 евро. Охранник задержал 44-летнего мужчину и передал его полиции.

В тот же день в полицию поступило сообщение, что в Нарве в магазине на улице Фама украли бутылку спиртного. Работник задержал 52-летнего мужчину и передал его полиции.

Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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