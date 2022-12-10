В своих недавних заявлениях новый председатель городского собрания Кохтла-Ярве, один из лидеров неофициальной политической коалиции Кохтла-Ярве Хендрик Агур обвиняет городских депутатов от оппозиции и меня в частности в очернении и поливании грязью. Агура, как кажется, больше всего затронуло то, что новый властный союз старой власти в Кохтла-Ярве называют коррупционной коалицией.
Эдуард Одинец: Грязью можно поливать только тогда, когда грязи достаточно
Да, это может запасть в сердце и душу директора Кохтла-Ярвеской гимназии, но это факт. Дело в том, что и председатель горсобрания, и мэр были избраны только благодаря голосам людей, получивших недавно подозрение в серьезных коррупционных преступлениях. Из 15 депутатов, проголосовавших за новых руководителей города, девять являются получателями подозрения. Другими словами, почти две трети.
Новый правящий союз в Кохтла-Ярве стал возможен только и только благодаря голосам тех, кому месяц назад выразил недоверие тот же господин Агур, против которых господин Агур выступал в горсобрании, чьи действия нанесли наибольший ущерб репутации города в последние годы.
До сих пор во всей своей риторике и сам Агур, и его избирательный союз заявляли о борьбе с коррупцией и ее искоренении в Кохтла-Ярве как об одном из своих приоритетов. Слова и действия в данном случае не совпадают. У вас либо нулевая терпимость к коррупции, либо вы сотрудничаете с лицами, подозреваемыми правоохранительными органами в коррупции.
Да, в Эстонии действует презумпция невиновности. Да, они не осуждены. Но в политике уже так, что даже если есть подозрение, можно было бы самоустраниться от политической деятельности хотя бы на время следствия, вместо того чтобы активно продолжать действовать. Все эти подозрения в коррупции, все эти сообщения в медиа, называющие Кохтла-Ярве столицей коррупции, поливают город грязью, а не оппозиционная критика в адрес председателя горсобрания и мэра за сотрудничество с возможными коррупционерами. И автор этой грязи не Эдуард Одинец, а девять депутатов городского собрания и несколько городских чиновников.
У Хендрика Агура и его предвыборного союза была возможность повести себя иначе. Была возможность создать коалицию с людьми, которых не подозревают в коррупции и которым не грозит долгое и изматывающее следствие и суд. Хендрик Агур отказался от этой возможности и решил вернуться к своим бывшим партнерам.
"Все эти подозрения в коррупции, все эти сообщения в медиа, называющие Кохтла-Ярве столицей коррупции, поливают город грязью, а не оппозиционная критика в адрес председателя горсобрания и мэра за сотрудничество с возможными коррупционерами. И автор этой грязи не Эдуард Одинец, а девять депутатов городского собрания и несколько городских чиновников".
Эдуард Одинец, депутат Кохтла-Ярвеского городского собрания с 1996 года
В новой правящей коалиции, возглавляемой отечественниками - председателем горсобрания и мэром, как они заявляют, нет никаких договоренностей о совместных действиях. Будучи в муниципальной политике Кохтла-Ярве почти 30 лет, я не был бы настолько наивен, что можно было быть избранным без договоренности. Другими словами, как минимум два соглашения уже существовали. И их будет все больше и больше, иначе управлять городом невозможно. Вы должны договариваться. Все время. И вам решать, с кем вы заключаете эти соглашения.
Председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания наклеивает лично на меня ярлык фрустрации и обиды. Да, я фрустрирован и обижен. Потому что мне очень жаль. Жаль родного города, жаль от того, что и как происходит в управлении городом. Мне очень обидно, что люди, нанесшие ущерб репутации города, до сих пор активно им управляют. Мне обидно, потому что я предложил коллегам из избирательного союза, получившего теперь единовластие, свой совет и помощь, чтобы вместе управлять городом, но они предпочли других партнеров.
Искренне желаю успехов новому председателю городского собрания и новому мэру. Эта работа не из легких. Я видел много председателей горсобрания и мэров в нашем городе, с разной степенью успеха. Но успех всех из них и то, как они справляются, зависели именно от того, с кем и какие договоренности они заключали. Разные варианты есть и сегодня.
Я бы хотел, чтобы руководители города были очень осторожны в своем выборе. От этого зависит, будет ли в Кохтла-Ярве еще достаточно грязи для поливания ею. А может, однажды город станет настолько чистым, что в нем не останется ни пылинки. Но пока действуешь в грязи, по меньшей мере брызги будут. Увы.