Эдуард Одинец: Грязью можно поливать только тогда, когда грязи достаточно

Да, это может запасть в сердце и душу директора Кохтла-Ярвеской гимназии, но это факт. Дело в том, что и председатель горсобрания, и мэр были избраны только благодаря голосам людей, получивших недавно подозрение в серьезных коррупционных преступлениях. Из 15 депутатов, проголосовавших за новых руководителей города, девять являются получателями подозрения. Другими словами, почти две трети.

Новый правящий союз в Кохтла-Ярве стал возможен только и только благодаря голосам тех, кому месяц назад выразил недоверие тот же господин Агур, против которых господин Агур выступал в горсобрании, чьи действия нанесли наибольший ущерб репутации города в последние годы.

До сих пор во всей своей риторике и сам Агур, и его избирательный союз заявляли о борьбе с коррупцией и ее искоренении в Кохтла-Ярве как об одном из своих приоритетов. Слова и действия в данном случае не совпадают. У вас либо нулевая терпимость к коррупции, либо вы сотрудничаете с лицами, подозреваемыми правоохранительными органами в коррупции.