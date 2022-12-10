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Перевозчики хотят повысить стоимость проезда

Ирина Кивисельг
, журналист
Перевозчики хотят повысить стоимость проезда
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Операторы маршруток хоть и не сообщали о повышении цен, но давно думают об этом.
Операторы маршруток хоть и не сообщали о повышении цен, но давно думают об этом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Транспортная фирма "ATKO Grupp", обслуживающая семь городских маршрутов в Кохтла-Ярве, ходатайствует о повышении стоимости проезда с начала следующего года. Если городское собрание примет такое решение, коммерческие перевозчики также поднимут цены.

По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, вопрос о повышении цен на проезд планируют рассмотреть на городском собрании в декабре.

- Перевозчик обосновывает необходимость возросшими ценами на моторное топливо и прочими расходами на обеспечение движения общественного транспорта, - сказала она. - Если депутаты поддержат предложение, то стоимость проезда поднимется с начала следующего года примерно на 60 процентов, но это коснется только разовых билетов и проездных карточек для жителей других самоуправлений. Для кохтлаярвесцев стоимость 30-дневных карточек останется прежней: 10 евро для студентов и школьников, 20 евро для остальных горожан.

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