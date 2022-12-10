Перевозчики хотят повысить стоимость проезда

- Перевозчик обосновывает необходимость возросшими ценами на моторное топливо и прочими расходами на обеспечение движения общественного транспорта, - сказала она. - Если депутаты поддержат предложение, то стоимость проезда поднимется с начала следующего года примерно на 60 процентов, но это коснется только разовых билетов и проездных карточек для жителей других самоуправлений. Для кохтлаярвесцев стоимость 30-дневных карточек останется прежней: 10 евро для студентов и школьников, 20 евро для остальных горожан.