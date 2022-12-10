Транспортная фирма "ATKO Grupp", обслуживающая семь городских маршрутов в Кохтла-Ярве, ходатайствует о повышении стоимости проезда с начала следующего года. Если городское собрание примет такое решение, коммерческие перевозчики также поднимут цены.
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Перевозчики хотят повысить стоимость проезда
Перевозчики хотят повысить стоимость проезда
По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, вопрос о повышении цен на проезд планируют рассмотреть на городском собрании в декабре.
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