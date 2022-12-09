В понедельник ожидается снежный шторм: из дома лучше не выходить

В понедельник по всей Эстонии ожидается шторм. „Стоит готовиться к худшему“, - предупреждает синоптик службы погоды.

По прогнозу шторм начнется в ночь с воскресенья на понедельник: усилится ветер, пойдет снег, ожидается и буран. К утру понедельника снегопад будет идти по всей материковой части страны, постепенно усиливаясь, пишет Delfi.

По оценке метеорологов, ветер не утихнет до утра вторника. Сильнее всего штормовой ветер потреплет острова и побережье материковой части Эстонии.

Синоптик прогнозирует, что шторм как стихийное бедствие может вызвать определенные неприятные последствия, например, поломать деревья.

Усиливаться ветер начнет в ночь на понедельник: его порывы будут достигать 15 метров в секунду, а на побережье - 21 метра в секунду. Днем ветер еще более усилится - на материковой части страны ожидаются порывы ветра до 18, а на островах и побережье - до 25 метров в секунду.

Толщина снежного покрова может увеличиться на 10 см, местами - на 20 см.

Плотный снегопад, сильный ветер и метель сделают дорожные условия очень плохими, предупреждают метеорологи. „Мы полагаем, что это будет довольно сильный шторм. Следует быть к нему готовыми“, - сказал синоптик Государственной службы погоды.