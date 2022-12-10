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Ночью уличные фонари горят тусклее

Северное побережье
Ночью уличные фонари горят тусклее
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Оруский парк.
Оруский парк. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Начиная с пятницы освещение в Оруском парке будет включаться только на 20% мощности с полуночи до шести утра и на 60% в остальное время темного времени суток.

В поселках Тойла и Вока дистанционно управляемое уличное освещение также учитывает более активное время движения, мощность составляет 30%, 50% или 80% соответственно.

В Кохтла-Нымме вечером и утром лампы горят на 70% мощности, а ночью на 30%. Управляя освещением таким образом, волость экономит много денег.

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