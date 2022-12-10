Около четверти сотни потенциальных инвесторов, которые были заинтересованы в создании производственного предприятия в каком-либо промпарке Ида-Вирумаа, решили перевести свои деньги в другое место или отложить свои планы из-за продолжающейся войны в Украине.

Из-за близости к границе промышленные парки, расположенные в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, до 24 февраля этого года были привлекательными прежде всего для предприятий из России. Особенно для петербургских из-за их близости. После аннексии Крыма Россией в 2014 году и последовавших за этим западных санкций интерес россиян к инвестициям в Европейский союз вырос. Ида-Вирумаа подходил благодаря своему расположению: россияне могли производить здесь свои товары, клеить на них маркировку "Made in EU" ("Сделано в ЕС") и спокойно продавать их на западных рынках.