В Йыхвиском концертном доме впервые будут исполнены 22 новые песни

Кохтла-Ярвеская гимназия в четвертый раз проводит конкурс самодеятельной песни школьников и школьных работников "Маленькая песня для большой сцены", и второй год подряд авторами песен становятся наряду с ида-вирускими школьниками и учителями ученики и учителя из остальной Эстонии.