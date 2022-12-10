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В Йыхвиском концертном доме впервые будут исполнены 22 новые песни

Эрик Гамзеев
, журналист
В Йыхвиском концертном доме впервые будут исполнены 22 новые песни
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Мощной кульминацией прошлогоднего концерта стал момент, когда для общей песни на сцену вышли все участники.
Мощной кульминацией прошлогоднего концерта стал момент, когда для общей песни на сцену вышли все участники. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В следующий понедельник, 12 декабря, с большой сцены Йыхвиского концертного дома прозвучат в сопровождении оркестра 22 новые песни, авторами которых являются учащиеся и учителя со всей Эстонии.

Кохтла-Ярвеская гимназия в четвертый раз проводит конкурс самодеятельной песни школьников и школьных работников "Маленькая песня для большой сцены", и второй год подряд авторами песен становятся наряду с ида-вирускими школьниками и учителями ученики и учителя из остальной Эстонии.

На конкурс поступило более 50 песен

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