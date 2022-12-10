В следующий понедельник, 12 декабря, с большой сцены Йыхвиского концертного дома прозвучат в сопровождении оркестра 22 новые песни, авторами которых являются учащиеся и учителя со всей Эстонии.
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В Йыхвиском концертном доме впервые будут исполнены 22 новые песни
В Йыхвиском концертном доме впервые будут исполнены 22 новые песни
Кохтла-Ярвеская гимназия в четвертый раз проводит конкурс самодеятельной песни школьников и школьных работников "Маленькая песня для большой сцены", и второй год подряд авторами песен становятся наряду с ида-вирускими школьниками и учителями ученики и учителя из остальной Эстонии.