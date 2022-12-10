Предприниматель окончательно признан виновным в даче взятки нарвскому экс-политику Воронову

В соответствии с обвинением, Сергей Березовский в 2018-2019 годах давал взятку члену правления АО "Narva Vesi" и влиятельному политику Алексею Воронову за то, чтобы водная фирма отдавала на тендерах предпочтение связанным с Березовским коммерческим объединениям. Воронов должен был также обеспечить, чтобы фирмы Березовского смогли выполнять работы на благоприятных для них условиях.