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Предприниматель окончательно признан виновным в даче взятки нарвскому экс-политику Воронову

Эрик Калда
, журналист
Предприниматель окончательно признан виновным в даче взятки нарвскому экс-политику Воронову
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Кира Березовская и Сергей Березовский два года назад в Вируском уездном суде. Справа - адвокат Дмитрий Теплых.
Кира Березовская и Сергей Березовский два года назад в Вируском уездном суде. Справа - адвокат Дмитрий Теплых. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Госсуд решил, что признание вины предпринимателя Сергея Березовского и его супруги в даче взятки и содействии даче взятки бывшему нарвскому политику Алексею Воронову было обоснованно, однако отменил взыскание в пользу государства 462100 евро. Суд счел также, что имитация угрозы взрывом для установки в доме обвиняемых прослушивающих устройств была недопустима.

В соответствии с обвинением, Сергей Березовский в 2018-2019 годах давал взятку члену правления АО "Narva Vesi" и влиятельному политику Алексею Воронову за то, чтобы водная фирма отдавала на тендерах предпочтение связанным с Березовским коммерческим объединениям. Воронов должен был также обеспечить, чтобы фирмы Березовского смогли выполнять работы на благоприятных для них условиях.

Супругу Березовского Киру Березовскую обвиняли в содействии преступлению, так как она занималась переводом предназначенных для взятки денег.

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