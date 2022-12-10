Госсуд решил, что признание вины предпринимателя Сергея Березовского и его супруги в даче взятки и содействии даче взятки бывшему нарвскому политику Алексею Воронову было обоснованно, однако отменил взыскание в пользу государства 462100 евро. Суд счел также, что имитация угрозы взрывом для установки в доме обвиняемых прослушивающих устройств была недопустима.
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Предприниматель окончательно признан виновным в даче взятки нарвскому экс-политику Воронову
Предприниматель окончательно признан виновным в даче взятки нарвскому экс-политику Воронову
В соответствии с обвинением, Сергей Березовский в 2018-2019 годах давал взятку члену правления АО "Narva Vesi" и влиятельному политику Алексею Воронову за то, чтобы водная фирма отдавала на тендерах предпочтение связанным с Березовским коммерческим объединениям. Воронов должен был также обеспечить, чтобы фирмы Березовского смогли выполнять работы на благоприятных для них условиях.
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