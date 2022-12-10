ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юлия Ауг

В минувшие выходные в нарвском театральном центре "Vaba Lava" зрители увидели ее четвертую постановку в Эстонии "Нарва - город, который мы потеряли", которая привела в приграничный город любителей театра со всей Эстонии и стала темой для разговоров по всей стране. Историк Давид Всевиов, основательно изучивший историю Нарвы после Второй мировой войны, также был советником при постановке истории о разрушении города.

"Мне кажется, что Нарва находится в замороженном и застывшем состоянии", - сказала Ауг в интервью "Postimees". В то же время именно такие постановки помогают постепенно растопить это состояние. В глазах как самих нарвитян, так и остальной Эстонии. И это одна из важных ролей культуры - попытаться создать лучшее взаимопонимание.