Под Нарвой в аварии пострадали три человека

9 декабря около 09:30 в деревне Хундинурга в Нарва-Йыэсуу, на 195-м км шоссе Таллинн-Нарва, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 60-летний мужчина обогнал неопознанный грузовик в запрещенное место на автомобиле Honda CR-V с целью поворота налево на дорогу Хийеметса-Аувере.