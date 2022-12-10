9 декабря около 09:30 в деревне Хундинурга в Нарва-Йыэсуу, на 195-м км шоссе Таллинн-Нарва, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 60-летний мужчина обогнал неопознанный грузовик в запрещенное место на автомобиле Honda CR-V с целью поворота налево на дорогу Хийеметса-Аувере.
Под Нарвой в аварии пострадали три человека
Под Нарвой в аварии пострадали три человека
На встречной полосе произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Peugeot Partner, за рулем которого находился 46-летний мужчина.
Водителей транспортных средств и 59-летнюю женщину в «Хонде» доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.