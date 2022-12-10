Сб, 10.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Под Нарвой в аварии пострадали три человека

Эрик Калда
Под Нарвой в аварии пострадали три человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Скорая помощ.
Скорая помощ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

9 декабря около 09:30 в деревне Хундинурга в Нарва-Йыэсуу, на 195-м км шоссе Таллинн-Нарва, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 60-летний мужчина обогнал неопознанный грузовик в запрещенное место на автомобиле Honda CR-V с целью поворота налево на дорогу Хийеметса-Аувере.

На встречной полосе произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Peugeot Partner, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

Водителей транспортных средств и 59-летнюю женщину в «Хонде» доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх