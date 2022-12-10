В Тойла в аварии пострадали две женщины

После столкновения Chrysler отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с BMW 525D, которым управлял 53-летний мужчина. С автомобилями Chrysler и BMW столкнулся в свою очередь автомобиль Renault Kangoo, которым управлял 22-летний мужчина и который двигался в том же направлении.