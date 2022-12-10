09.12.2022 около 16:00 в деревне Пюхайыэ Тойлаской волости, на 170 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие, где 40-летний мужчина на автомобиле Chrysler Grand Voyager въехал в притормозивший автомобиль Volkswagen Passat за рулем которого был 55-летний мужчина.
В Тойла в аварии пострадали две женщины
В Тойла в аварии пострадали две женщины
После столкновения Chrysler отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с BMW 525D, которым управлял 53-летний мужчина. С автомобилями Chrysler и BMW столкнулся в свою очередь автомобиль Renault Kangoo, которым управлял 22-летний мужчина и который двигался в том же направлении.
37-летнюю пассажирку Chrysler доставили в Ида-Вирускую центральную больницу, 36-летнюю пассажирку BMW доставили в Нарвскую больницу.