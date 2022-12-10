Эстония готова рассмотреть заявку «Дождя» на получение лицензии

«Безусловно, досадно, что в эфире "Дождя" звучит поддержка войны России в Украине, что, несомненно, представлено призывом поддержать российскую армию», – сказал Ярван. Он добавил, что само решение об отзыве лицензии может прокомментировать лишь Латвийский совет по электронным СМИ, который является независимым экспертным органом, осуществляющим мониторинг СМИ на основе правового пространства Латвии и Европейского союза, сообщает rus.postimees.

Ярван также подчеркнул важность того, чтобы носители русского языка имели доступ к качественной информации. С этой целью Эстония выделила и в следующем году продолжит выделять миллионы евро на поддержку частных и государственных учреждений.

На вопрос, обсуждается ли блокировка Youtube канала «Дождя» в Эстонии Ярван ответил, что на данный момент контент канала «Дождь» в Эстонии не отслеживается. «Департамент защиты прав потребителей и технического надзора также не получал от эстонских потребителей жалоб на содержание канала. Мы обязательно будем следить за ситуацией и, при необходимости, мониторить контент телеканала», – объяснил он.