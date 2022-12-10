МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.12-15.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - концерт Венского филармонического Штраус-оркестра. Билет - 26,20-36,20 евро.

Среда, 14 декабря

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - детское представление "Новогодние приключения в Пузырляндии". Билет - 16-20 евро.

Четверг, 15 декабря

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - рождественский концерт Йыхвиской музыкальной школы. Отмечается 69-летие школы. Выступают солисты, ансамбли, оркестры, хоры. Бесплатно.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - детское представление "Новогодние приключения в Пузырляндии". Билет - 12-19 евро, до четырех лет - бесплатно.

СПОРТ

Суббота, 10 декабря

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "HS Riga".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).

* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Lüganuse".

Воскресенье, 11 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - открытый чемпионат Йыхви по боксу, финалы.

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - спортивная викторина на рождественскую тематику.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "HS Riga".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Saku Sporting Rapla".

Среда, 14 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - благотворительная спортивная битва.

РАЗНОЕ

Суббота, 10 декабря

* В Йыхвиском учебном здании Ида-Вирумааского центра профессионального образования с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.

* В Нарвской центральной библиотеке с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.