Центристы: предлагаемый нами подоходный налог увеличит доходы среднего класса на 1740 евро в год

«Ступенчатый подоходный налог и повышение не облагаемого налогом минимума до уровня минимальной зарплаты сократит социальное неравенство и повысит доходы среднего класса до 1740 евро в год. Учитывая, что Эстония занимает лидирующие позиции по росту цен, каждое дополнительно евро будет людям в помощь. Необходимо установить более высокую ставку подоходного налога на доходы, в два и более раза превышающие среднюю зарплату», - сказал заместитель председателя Центристской партии Танель Кийк.

По словам Кийка, предложенная центристами система подоходного налога является простой и справедливой. Она предусматривает повышение безналогового минимума для всех до уровня минимальной зарплаты, которая в 2023 году составит 725 евро; для тех, чьи доходы не превышают двух средних зарплат (до 3400 евро), ставка подоходного налога должна составлять 20%, для тех, кто зарабатывает более двух средних зарплат – 30%.