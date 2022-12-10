Предлагаемый Центристской партией подоходный налог позволит увеличить доходы среднего класса до 1740 евро в год, говорится заявлении партии, принятом в субботу на собрании совета уполномоченных.
Центристы: предлагаемый нами подоходный налог увеличит доходы среднего класса на 1740 евро в год
«Ступенчатый подоходный налог и повышение не облагаемого налогом минимума до уровня минимальной зарплаты сократит социальное неравенство и повысит доходы среднего класса до 1740 евро в год. Учитывая, что Эстония занимает лидирующие позиции по росту цен, каждое дополнительно евро будет людям в помощь. Необходимо установить более высокую ставку подоходного налога на доходы, в два и более раза превышающие среднюю зарплату», - сказал заместитель председателя Центристской партии Танель Кийк.
По словам Кийка, предложенная центристами система подоходного налога является простой и справедливой. Она предусматривает повышение безналогового минимума для всех до уровня минимальной зарплаты, которая в 2023 году составит 725 евро; для тех, чьи доходы не превышают двух средних зарплат (до 3400 евро), ставка подоходного налога должна составлять 20%, для тех, кто зарабатывает более двух средних зарплат – 30%.
«От предлагаемых центристами налоговых изменений выиграют те, кто получает минимальную зарплату – их доходы увеличатся на 540 евро в год. Во втором квартале этого года минимальную зарплату поучали более 52 тысячи человек. Именно эта группа населения в условиях небывалого роста цен оказалась наиболее уязвимой. Те, чьи доход составляют до двух средних зарплат, выиграют 1740 евро в год. Налоговая нагрузка увеличится только для наиболее обеспеченной части населения, то есть, примерно для 10%», - сказал Кийк.