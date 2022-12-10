У половины жителей Эстонии истек срок годности дымового датчика

Партнер Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс в подкасте Pärnu Postimees отметила, что в прошлом году за 11 месяцев в пожаре погибло всего два человека. Таким образом, в годовом сравнении количество погибших при пожарах утроилось. «Это очень грустно, – сказала Кайс. – Честно говоря, я не помню, чтобы в Пярнуском уезде когда-либо была такая печальная статистика».

Важный элемент для предотвращения пожара – это дымовой датчик. Он является обязательным для утсновки в течение многих лет. На деле оказывается, что он был установлен только у 22 процентов людей, погибших в пожаре», – сказала Кайс. «Это очень маленький процент».

«Несмотря на то, что датчики есть почти у 95 процентов населения, во многих домах у них уже истек срок годности», – добавил директор отдела стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. Опрос пожарной безопасности и осведомленности, проведенный G4S, показывает, что в установке и наличии дымовых датчиков есть больше пробелы.

Благодаря своей спасительной функции дымовой датчик является обязательным в домах с газовым или печным отоплением с начала этого года. Исследование показало, что 26 процентов, или примерно 72 800 жилых домов, где это обязательно, на практике до сих пор не установили датчик. Если считать и дачи, то в Эстонии не хватает около 120 000 датчиков.