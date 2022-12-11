Департамент: Крыши домов необходимо регулярно очищать от снега и льда

В случае возможной опасности доступ людей в пространство под свесом должен быть ограничен, а крыша и свес должны быть немедленно очищены.

«В департамент ежегодно поступают различные сообщения о поврежденных льдом и снегом автомобилях и пострадавших людях, причиной повреждений являются нарушения обязательств собственника здания. Крыши вдоль тротуаров и других общественных мест (в том числе свесы) не должны представлять опасности для людей, передвигающихся под ними, в том числе и для имущества, расположенного под ними», — пояснил Прийт Паллу, руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA.

Чрезмерная нагрузка в виде снега особенно опасна для легких зданий или частей зданий со стальными и деревянными конструкциями (навесы, козырьки, карнизы), а также для зданий с плоскими или малоскатными крышами (АЗС, спортивные сооружения, ангары, эстакады), тоже касается и старых и ветхих зданий. Паллу добавил, что при уборке излишков снега и льда с крыши необходимо параллельно следить за тем, чтобы их масса не создавала временную дополнительную нагрузку на конструкцию (например, в то время, когда снег собирается на одном краю крыши перед его сбросом вниз).

При удалении снега и льда TTJA рекомендует соблюдать следующие требования:

* при перемещении по крыше необходимо использовать средства безопасности и надежно закрепить себя с помощью к конструкции;

* если у собственника здания нет надлежащего оборудования для обеспечения безопасности и других инструментов, необходимых для обеспечения безопасности работ, следует заказать выполнение работ по уборке снега с крыши в специализированной компании;

* выходя на крышу, необходимо учитывать погодные условия, т.к. гололед, сильный снегопад и ветер могут значительно увеличить риск падения;

* нельзя сбрасывать снег с верхней части здания на нижнюю, так как это может создать чрезмерную нагрузку на нижнюю часть здания и привести к ее обрушению;

* при сбросе снега в зону движения людей и транспортных средств, доступ людей в эту зону должен быть заблаговременно ограничен;

* для безопасного передвижения по крыше на ней рекомендуется установить специальные мостики и лестницы;

* установить на крыше снегозащитный барьер для предотвращения падения снега и льда с крыши;

* при растапливании снега и льда следует избегать использования химических веществ и технологий, которые могут повредить кровельное покрытие или водосточные системы, при колке льда стоит отказаться от использования острых предметов, которые могут повредить кровельное покрытие;

* при механическом удалении снега и льда используйте подходящие инструменты, чтобы не повредить крышу или ее покрытие, которое могло стать ломким от холода.