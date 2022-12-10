Дмитрий Дмитриев: Почем цена образования для соцдемов?

Цена, за которую социал-демократы согласились на реформу образования, чуть более - 6 млн евро. Именно по поводу этих 6 миллионов, оказавшихся в строке расходов бюджета Министерства внутренних дел (глава МВД - соцдем) недавно разгорелся скандал в прессе.

Комментируя эту тему для ERR, экс-министр финансов Пентус-Розиманнус пояснила, что еще при формировании коалиции велись серьезные переговоры как по поводу скорейшего перехода образования на эстонский язык обучения, так и по поводу желания социал-демократов направить больше средств на региональное развитие. К соглашению пришли по обоим пунктам. При этом Пентус-Розиманнус отметила, что для социал-демократов региональная поддержка была так же важна, как скорейший переход образования на эстонский язык для «Отечества» и реформистов. В итоге, по ее словам, были в равной степени были учтены пожелания всех сторон. Такой вот политический компромисс.

Всего год назад, когда соцдемы были в оппозиции, их генеральный секретарь Эдуард Одинец подчеркивал, что план перехода - это не что иное, как желание министерства образования добить русские школы. Причем комментировал он тогда намерение прошлого министра образования перевести все обучение на эстонский к 2035 году, а не в ускоренном порядке, как это хочет сделать нынешнее правительство. Одним из аргументов Одинца было то, что найти необходимое количество учителей невозможно.

Однако 6 миллионов заставили соцдемов полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. Предложенный «Отечеством» план стремительного перехода социал-демократы поддержали обеими руками. Катастрофическая нехватка преподавателей, отсутствие методик обучения, перспектива заполучить «учителей» со средним образованием и как результат всего этого - резкое падение качества обучения - для соцдемов больше не проблема. Одинец, как и его однопартийцы, голосовали против предложения центристов отклонить законопроект о переходе.