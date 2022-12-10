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Воскресенье будет облачным и с снежным

Эрик Калда
Воскресенье будет облачным и с снежным
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Снегопад.
Снегопад. Фото: Матти Кямяря

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода.

На островах и побережье пройдут легкие снегопады, местами туманы. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 2-8, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7-12, на островах и западном побережье 1-6 градусов мороза, пишет "Постимеэс" со ссылкой на BNS.

Днем облачно с прояснениями. По отдельным регионам легкие снегопады. Ветер восточных направлений, 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-9, на островах до 1 градуса мороза.

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