Воскресенье будет облачным и с снежным

На островах и побережье пройдут легкие снегопады, местами туманы. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 2-8, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7-12, на островах и западном побережье 1-6 градусов мороза, пишет "Постимеэс" со ссылкой на BNS.