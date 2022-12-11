На Эстонию надвигается шторм

Температура воздуха - от -3 до -8 градусов. В понедельник возможен снежный шторм, будьте предельно аккуратными! "Стоит готовиться к худшему“, - предупреждает синоптик Кайро Кийтсак.

В ночь на вторник северо-восточный ветер начнет усиливаться, днем ​​возможны порывы до 20 метров в секунду, на побережье - более 25 метров в секунду. По всей стране пройдет сильный снегопад, ожидается метель, местами может выпасть до 20 см снега. Дорожные условия могут быть очень плохими из-за обильных осадков, сильного ветра и метели. Температура воздуха - от -4 до -9 градусов.