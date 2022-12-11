В понедельник будет облачно. Ожидаются снегопад и метель, во многих местах снегопад будет сильным. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду, на островах и побережье 14-19 метров в секунду, порывы до 26 метров в секунду, передает "Постимеэс".
На Эстонию надвигается шторм
Температура воздуха - от -3 до -8 градусов. В понедельник возможен снежный шторм, будьте предельно аккуратными! "Стоит готовиться к худшему“, - предупреждает синоптик Кайро Кийтсак.
В ночь на вторник северо-восточный ветер начнет усиливаться, днем возможны порывы до 20 метров в секунду, на побережье - более 25 метров в секунду. По всей стране пройдет сильный снегопад, ожидается метель, местами может выпасть до 20 см снега. Дорожные условия могут быть очень плохими из-за обильных осадков, сильного ветра и метели. Температура воздуха - от -4 до -9 градусов.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Периодически будет идти снег, в некоторых частях Эстонии пройдут метели. Ветер восточный 3-9 метров в секунду, на островах - до 12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. К вечеру ветер немного ослабеет. Температура воздуха - от -4 до -9 градусов.