Исследование: мужчины в Ида-Вирумаа потребляют меньше соли, чем в остальной Эстонии

Ученые выяснили, что женщины в Эстонии потребляют в среднем 8, а мужчины 12 граммов соли в день при рекомендованных 6 граммах, пишет ERR.

По оценке экспертов, это представляет прямой риск для здоровья. Например, употребление слишком большого количества соли является одним из факторов риска высокого артериального давления, которое очень распространено в Эстонии.

Однако результаты мужчин из Ида-Вирумаа в этом исследовании специалистов приятно удивили. "Мужчины в Ида-Вирумаа в среднем потребляли меньше соли. Если в среднем по Эстонии показатель составил 12 грамм, то в Ида-Вирумаа - в среднем 10 грамм", - сказала "Актуальной камере" старший научный сотрудник Института развития здоровья Ану Ааспыллу.