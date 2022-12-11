Министр обороны Ханно Певкур отметил знаками Министерства обороны за заслуги около 200 человек, внесших значительный вклад в гособорону и в поддержку Украины в войне с Россией.
Представителей Ида-Вирумаа отметили как внесших вклад в гособорону
Золотого нагрудного знака удостоился среди других председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола за выдающийся вклад в поддержку развития гособоронных сооружений, расположенных в Ида-Вирумаа.
Руководитель действующего в Йыхви "Eesti Vanglatööstus" Аве Пааво заслужила серебряный нагрудный знак за активное сотрудничество при обеспечении жизнеспособности индивидуального снаряжения. Серебряный нагрудный знак министр обороны вручил также председателю Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст за выдающийся вклад в широкомасштабное развитие гособороны при подготовке к гражданской обороне и задачам гособороны.
Заммэра Нарва-Йыэсуу Райм Сарв удостоен серебряного нагрудного знака за выдающийся и продолжительный вклад в развитие Сиргалаского учебного полигона и за осуществление проектов сотрудничества; Дейв Богенс отмечен серебряным нагрудным знаком за большую работу по развитию Алутагузеской дружины молодежной организации "Кайтселийта" "Нооред коткад".