Представителей Ида-Вирумаа отметили как внесших вклад в гособорону

Золотого нагрудного знака удостоился среди других председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола за выдающийся вклад в поддержку развития гособоронных сооружений, расположенных в Ида-Вирумаа.

Руководитель действующего в Йыхви "Eesti Vanglatööstus" Аве Пааво заслужила серебряный нагрудный знак за активное сотрудничество при обеспечении жизнеспособности индивидуального снаряжения. Серебряный нагрудный знак министр обороны вручил также председателю Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст за выдающийся вклад в широкомасштабное развитие гособороны при подготовке к гражданской обороне и задачам гособороны.