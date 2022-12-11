Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 15 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.12-15.12 ⟩ ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 11 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - третье воскресенье адвента: концерт "Jõulutuju" / "Рождественское настроение". Выступает детская вокальная студия "Kelluke" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 и 17.00 - "Простодурсен. Зима от начала до конца", детский музыкальный спектакль Русского театра. Билет - 13 евро.
Понедельник, 12 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". На концерте прозвучат песни конкурса авторской песни школьников и школьных работников Эстонии. На сцену выйдут талантливые ученики и работники школ Эстонии. Певцам аккомпанирует молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Бесплатно.
Вторник, 13 декабря
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Карнавальная ночь", мюзикл для всей семьи. Бесплатно.
* В Вокаском Доме спорта в 19.00 - рождественский концерт. Выступают ученики Кохтла-Ныммеской школы, юные певцы и хор взрослых школы пения Якко Мальтиса, Лизанн Сёэт. Открыто рождественское кафе, работает маленькая рождественская ярмарка. Вход бесплатный.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - концерт Венского филармонического Штраус-оркестра. Билет - 26,20-36,20 евро.
Среда, 14 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - детское представление "Новогодние приключения в Пузырляндии". Билет - 16-20 евро.
Четверг, 15 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - рождественский концерт Йыхвиской музыкальной школы. Отмечается 69-летие школы. Выступают солисты, ансамбли, оркестры, хоры. Бесплатно.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - детское представление "Новогодние приключения в Пузырляндии". Билет - 12-19 евро, до четырех лет - бесплатно.
СПОРТ
Воскресенье, 11 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - открытый чемпионат Йыхви по боксу, финалы.
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - спортивная викторина на рождественскую тематику.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "HS Riga".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Saku Sporting Rapla".
Среда, 14 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - благотворительная спортивная битва.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 11 декабря
* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 14.00 - Ийзакуская рождественская ярмарка. Информация: www.elulaadikoda.ee.
* В Сакаском народном доме с 11.00 до 14.00 - семейный день. Концерт "Eliza duo", рождественская ярмарка, гнездо рассказов для детей, почтовый ящик Йыулувана. Бесплатно.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - мастер-класс "Рождественский венок". Мастер-класс проводит Светлана Ветрова. Участие бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться. Тел. 332 7730.
* На мызе Сака в 17.00 - ужин-беседа "Что мужчины не говорят женщинам?": Марью Карин, Маргус Вахер и Ээро Сприйт. Цена - 60 евро.
Понедельник, 12 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина.
Среда, 14 декабря
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - клуб интересных встреч: в гостях спортивный педагог, преподаватель гособороны, член "Кайтселийта" и гражданин Ийзакуской волости Кальви Кивимяэ.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению декоративных подарочных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.