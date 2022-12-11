МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.12-15.12 ⟩ ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 11 декабря

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - третье воскресенье адвента: концерт "Jõulutuju" / "Рождественское настроение". Выступает детская вокальная студия "Kelluke" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Бесплатно.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 и 17.00 - "Простодурсен. Зима от начала до конца", детский музыкальный спектакль Русского театра. Билет - 13 евро.

Понедельник, 12 декабря

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". На концерте прозвучат песни конкурса авторской песни школьников и школьных работников Эстонии. На сцену выйдут талантливые ученики и работники школ Эстонии. Певцам аккомпанирует молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Бесплатно.

Вторник, 13 декабря

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Карнавальная ночь", мюзикл для всей семьи. Бесплатно.

* В Вокаском Доме спорта в 19.00 - рождественский концерт. Выступают ученики Кохтла-Ныммеской школы, юные певцы и хор взрослых школы пения Якко Мальтиса, Лизанн Сёэт. Открыто рождественское кафе, работает маленькая рождественская ярмарка. Вход бесплатный.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - концерт Венского филармонического Штраус-оркестра. Билет - 26,20-36,20 евро.

Среда, 14 декабря

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - детское представление "Новогодние приключения в Пузырляндии". Билет - 16-20 евро.

Четверг, 15 декабря

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - рождественский концерт Йыхвиской музыкальной школы. Отмечается 69-летие школы. Выступают солисты, ансамбли, оркестры, хоры. Бесплатно.