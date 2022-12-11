Неосторожное использование свечей в Эстонии становится причиной десятков пожаров

Свеча обязательно должна стоять в подсвечнике или на основании из негорючего материала. Для этого хорошо подходит подставка, например, из стекла, камня или металла. Подсвечники из дерева, пластмассы и других горючих материалов опасны, так как при неудачном стечении обстоятельств они могут загореться.

Также необходимо следить, чтобы рядом со свечой не было воспламеняющихся материалов. В рождественский период популярны композиции и венки из хвойных деревьев и других воспламеняющихся материалов. «Рядом с ними зажигать свечи не стоит», - подчеркнула Тяхе.

Также стоит помнить, что живой огонь, в том числе горящую свечу, ни на секунду нельзя оставлять без присмотра. Очень внимательными должны быть и те, у кого дома есть маленькие дети: свеча может привлечь внимание малыша и пробудить желание познакомиться с ней поближе. «Поэтому надо следить, чтобы ребенок не оставался рядом со свечой один и чтобы у него не было возможности случайно опрокинуть свечу», - сказала Тяхе. Если у вас дома есть четвероногий друг, следите за тем, чтобы и он не подобрался к свече.

Свеча - не единственная возможная причина несчастного случая!

Некоторые люди, вероятно, думают, что пожар может возникнуть только из-за живого огня, но в праздничный период надо следить еще кое за чем. Речь идет о рождественской иллюминации.