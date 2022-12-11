Еврокомиссия выделит Эстонии почти 100 миллионов евро на развитие рыболовства

Целью программы, составленной на 2021-2027 годы, является реализация целей общей политики рыболовства и Европейского зеленого курса, а общий объем ее финансовых ресурсов составляет 139,1 млн евро, из которых вклад ЕС составляет 97,4 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, пишет ERR.

Из выделенных в рамках программы денег 34% пойдут на развитие устойчивого рыболовства и охрану водных биологических ресурсов, 38% будут инвестированы на поддержку устойчивой аквакультуры, переработку и реализацию продукции рыболовства и аквакультуры, а 22% предназначены для продвижения устойчивой экономики в прибрежных районах.

Программа поддерживает исследования, инновации и передачу знаний, развитие навыков и использование современных технологий. Чтобы справиться с серьезными проблемами на рынках, секторам оказывается чрезвычайная поддержка.

Также в рамках программы выделяются субсидии на цифровое развитие отрасли.

Поддерживаются действия, которые помогают сохранить биоразнообразие и экосистемы и уменьшить количество морского мусора, такие, как например, более избирательные орудия лова, восстановление нерестилищ и путей миграции рыб, контроль за инвазивными видами, расширение знаний о морской среде и сбор морского мусора.