В пятницу Европейская комиссия утвердила программу Европейского фонда морского рыболовства и аквакультуры (EMKVF) для Эстонии, на основании которой наша страна в ближайшие годы получит из бюджета Евросоюза почти сто миллионов евро. По мнению Министерства сельской жизни, это обеспечивает успешное развитие эстонского рыболовства.
Еврокомиссия выделит Эстонии почти 100 миллионов евро на развитие рыболовства
Целью программы, составленной на 2021-2027 годы, является реализация целей общей политики рыболовства и Европейского зеленого курса, а общий объем ее финансовых ресурсов составляет 139,1 млн евро, из которых вклад ЕС составляет 97,4 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, пишет ERR.
Из выделенных в рамках программы денег 34% пойдут на развитие устойчивого рыболовства и охрану водных биологических ресурсов, 38% будут инвестированы на поддержку устойчивой аквакультуры, переработку и реализацию продукции рыболовства и аквакультуры, а 22% предназначены для продвижения устойчивой экономики в прибрежных районах.
Программа поддерживает исследования, инновации и передачу знаний, развитие навыков и использование современных технологий. Чтобы справиться с серьезными проблемами на рынках, секторам оказывается чрезвычайная поддержка.
Также в рамках программы выделяются субсидии на цифровое развитие отрасли.
Поддерживаются действия, которые помогают сохранить биоразнообразие и экосистемы и уменьшить количество морского мусора, такие, как например, более избирательные орудия лова, восстановление нерестилищ и путей миграции рыб, контроль за инвазивными видами, расширение знаний о морской среде и сбор морского мусора.
Кроме того, программа поддерживает экономическое развитие прибрежных регионов и диверсификацию.