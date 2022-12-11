Закон о языке вызвал жаркие споры в правительстве

Хартман сетует - непонятно, почему курьеры и таксисты должны знать эстонский язык на хорошем уровне именно сейчас. По ее мнению, запрет на работу иммигрантам и беженцам по причине незнания языка повлечет за собой другие проблемы.

"Думаю, что они не смогут работать, потому что у них нет этих знаний. Это значит, что они будут дома, а государству придется давать деньги. Я думаю, что это станет проблемой для нашей социально-экономической ситуации. Если они не работают, то это уже другие проблемы. Конечно, мы надеемся, что всем людям, которые приедут сюда и захотят учить эстонский, мы сможем дать эту возможность", - отметила Пирет Хартман.

Министр образования считает, что нельзя исходить из интересов меньшинства. Да, приезжим необходимо дать время на обучение, но идти у них на поводу не стоит, говорит Лукас. К тому же, военные беженцы могут рассчитывать на продление срока освоения языка.