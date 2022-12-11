Закон о языке вызвал жаркие споры в правительстве. Поправки, предложенные "отечественником", министром образования Тынисом Лукасом, забраковала министр-культуры из социал-демократической партии Пирет Хартман.
Закон о языке вызвал жаркие споры в правительстве
В правительстве не могут договориться о том, каким должен быть новый закон о языке. Министр образования и науки Тынис Лукас ("Отечество") предложил ужесточить закон. Министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) сказала, что в таком виде закон не пройдет, передает "Актуальная камера +".
Министр Лукас говорит, что эстонский, то есть государственный, язык вытесняется на задворки страны. И что в повседневной жизни его становится все меньше.
"В последнее время, особенно из сферы обслуживания, поступали жалобы, что сервис на эстонском языке иногда недоступен. Это же касается и общественного пространства, куда вторгаются иностранные языки. Английский и русский языки вторгаются в такие области, которые до сих были по большому счету эстоноязычными. Поэтому государству следует установить правила, чтобы сохранить позиции эстонского языка в общественном пространстве", - заявил министр образования и науки Тынис Лукас.
Министр культуры Пирет Хартман не стала согласовывать новый Закон о языке. Она посчитала, что воплотить планы Лукаса в жизнь просто нереально.
"Министр образования хочет изменить вещи очень быстро и не анализировал, как это будет в реальности. У нас нет сейчас так много учителей, которые могут преподавать эстонский язык. У нас сейчас 20 000 беженцев, которым надо преподавать эстонский язык на уровне А1. У нас новые иммигранты, которые тоже хотят учить. Мы сейчас изменим и проведем реформу образования. Там тоже нужно преподавать эстонский для учителей, чтобы они могли работать в наших школах. И мы хотим еще изменений, которые мы совсем не анализировали", - пояснила министр культуры Пирет Хартман.
Хартман сетует - непонятно, почему курьеры и таксисты должны знать эстонский язык на хорошем уровне именно сейчас. По ее мнению, запрет на работу иммигрантам и беженцам по причине незнания языка повлечет за собой другие проблемы.
"Думаю, что они не смогут работать, потому что у них нет этих знаний. Это значит, что они будут дома, а государству придется давать деньги. Я думаю, что это станет проблемой для нашей социально-экономической ситуации. Если они не работают, то это уже другие проблемы. Конечно, мы надеемся, что всем людям, которые приедут сюда и захотят учить эстонский, мы сможем дать эту возможность", - отметила Пирет Хартман.
Министр образования считает, что нельзя исходить из интересов меньшинства. Да, приезжим необходимо дать время на обучение, но идти у них на поводу не стоит, говорит Лукас. К тому же, военные беженцы могут рассчитывать на продление срока освоения языка.
"Мы сперва переживаем, о чем думает приезжий и насколько тяжело ему выучить язык. И лишь потом начинаем думать о правах государства или местных жителей на получение обслуживания на своем языке. Государственное мышление у нас устроено по-другому. Возможно, мы в Эстонии еще не стали, скажем так, государственной нацией. Но если сейчас мы не закрепим эстонский язык в общественной сфере, то спустя некоторое время, у нас вообще не будет возможности получить обслуживание на эстонском языке", - считает Тынис Ллукас.