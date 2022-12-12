Реконструкция Западного двора Нарвского рыцарского замка идет полным ходом, и строители подобрались вплотную к отлитой из металла статуе Владимира Ленина. В музее ищут, куда бы Ильича пристроить, а нарвитяне уже начали негодовать.
В Нарве не могут найти нового места для памятника Ленину
На территории Нарвского музея Ленин в распахнутом пальто, без кепки и с картинно указующей рукой стоит с декабря 1993 года, когда его демонтировали с центральной площади города. Задвинутая в угол Западного двора статуя за все эти годы стала одной из неофициальных достопримечательностей Нарвы, у ног Ильича изредка появляются красные гвоздики.
Решение убрать Ленина из Западного двора приняли еще четыре года назад, когда проект реконструкции территории согласовывали с чиновниками, включая городских. Тогда никто не обратил большого внимания на то, что на чертеже на месте статуи начертан буквально красный крест. Соответственно, к демонтажу и не подготовились.
Нарвскому Ленину исполнилось 65 лет
- Автором скульптуры Владимира Ленина для памятника на Петровской площади Нарвы является Олав Мянни (1925-1980), бывший довольно востребованным эстонским скульптором при советской власти. Памятник открыли напротив Нарвского горкома партии и горсовета в главный советский праздник - 7 ноября 1957 года, в день 40-летия Октябрьской революции.
Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv
- Высота отлитой из металла скульптуры составляет 3,5 метра, а вместе с гранитным постаментом памятник высился на 8,5 метра. В начале 80-х годов перед ним воздвигли мощную гранитную трибуну для пламенных речей.
- Скульптура, простоявшая на площади 36 лет, была демонтирована 21 декабря 1993 года согласно решению Нарвского городского собрания. Ее сняли с постамента краном и на грузовике переместили приблизительно на три сотни метров - во двор Нарвского замка.
- Скульптура является собственностью Нарвского музея, но и по сей день она не имеет важного статуса музеала с описанием и оценкой.
Другого места для Ленина в Нарве не нашлось
Директор Нарвского музея, член правления целевого учреждения "Narva Muuseum" Мария Сморжевских-Смирнова сегодня уверяет, что лично она не прочь оставить статую в Нарве, что пыталась подыскать ей подходящее место. Такого места якобы не нашлось, а избавиться от Ленина велит совет учреждения, перечить которому директор не может.
Сморжевских-Смирнова теперь ищет подрядчиков, знающих, как поднять и вывезти статую, которая в высоту 3,5 метра, плюс постамент. Да еще пока неизвестно, сколько все это весит. Директор музея уверена, что до реальной операции с памятником дело дойдет только в следующем году.
"В декабре 2022 года строительные работы подошли к статуе вплотную, и вопрос о новом месте для 8,5-метровой (вместе с постаментом) скульптуры потребовал решения. Рассматривались разные варианты для переустановки скульптуры, прежде всего в Нарве. К сожалению, здесь не нашлось подходящего места, соответствующего требованиям для экспонирования этого памятника. В настоящий момент совместно с историческим музеем, большая часть экспозиции которого посвящена политической истории и у которого уже имеется парк советской скульптуры, Нарвский музей ищет подходящий вариант для экспонирования памятника Ленину", - сообщила Сморжевских-Смирнова.
В Эстонском историческом музее, который собрал возле замка Маарьямяэ в Таллинне целый парк монументальных скульптур советской эпохи, "Северному побережью" сообщили, что к ним пока не поступало официального предложения насчет скульптуры Ленина из Нарвы. "В случае официального обращения в исторический музей предложение поступит в комиссию по приему музеалов. Комиссия рассмотрит его на основании политики музейного собрания и исходя из правил управления собраниями", - сухими словами описала процесс руководитель по коммуникациям исторического музея Хелене Тедре.
Очередная сага с красным памятником
Мэр Нарвы Катри Райк, которой хватило истории с демонтажем красных памятников в августе, теперь отказывается вмешиваться в историю с Лениным. "Это никак не связано с городом, мне нечего сказать", - ответила она на предложение прокомментировать возможный переезд нарвской статуи в Таллинн, куда уже укатил и нарвский танк.
- Этот памятник находится во вспомогательном фонде Нарвского музея, они и ответственны за него. Куда они этот памятник поставят на время ремонта - это их решение, - объясняет Райк, почему Нарвская горуправа не желает вмешиваться в работу целевого учреждения. - У мэра нет полномочий говорить, как руководить музеем и воплощать в жизнь разные проекты, - добавила градоначальница явно без желания развивать дальше эту тему.
В Нарвском горсобрании председатель временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов настроен решительно против отправки скульптуры Ленина из Нарвы в Таллинн. "Безусловно, это плохо", - оценивает он с точки зрения рядовых горожан.
- Город Нарва - самодостаточное самоуправление, и мы просто обязаны сделать все, чтобы сохранять вещи, которые дороги горожанам, которые связаны с городской историей, а данный памятник связан именно с городом Нарва, - сказал Евграфов.
Евграфов полагает, что слово директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой имело бы очень важное значение в данном вопросе, но, как предполагает политик, "директор опасается за свое рабочее место и не хочет портить отношений ни с кем, поэтому ей проще спустить это на тормозах".
- Это будет очередной плевок в нашу сторону и показатель того, что наши мнения не сильно важны при принятии решений, - оценил Евграфов то, как будет воспринят вывоз памятника Ленину.