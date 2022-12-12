В Нарве не могут найти нового места для памятника Ленину

Очередная сага с красным памятником

Мэр Нарвы Катри Райк, которой хватило истории с демонтажем красных памятников в августе, теперь отказывается вмешиваться в историю с Лениным. "Это никак не связано с городом, мне нечего сказать", - ответила она на предложение прокомментировать возможный переезд нарвской статуи в Таллинн, куда уже укатил и нарвский танк.

- Этот памятник находится во вспомогательном фонде Нарвского музея, они и ответственны за него. Куда они этот памятник поставят на время ремонта - это их решение, - объясняет Райк, почему Нарвская горуправа не желает вмешиваться в работу целевого учреждения. - У мэра нет полномочий говорить, как руководить музеем и воплощать в жизнь разные проекты, - добавила градоначальница явно без желания развивать дальше эту тему.

В Нарвском горсобрании председатель временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов настроен решительно против отправки скульптуры Ленина из Нарвы в Таллинн. "Безусловно, это плохо", - оценивает он с точки зрения рядовых горожан.

- Город Нарва - самодостаточное самоуправление, и мы просто обязаны сделать все, чтобы сохранять вещи, которые дороги горожанам, которые связаны с городской историей, а данный памятник связан именно с городом Нарва, - сказал Евграфов.

Евграфов полагает, что слово директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой имело бы очень важное значение в данном вопросе, но, как предполагает политик, "директор опасается за свое рабочее место и не хочет портить отношений ни с кем, поэтому ей проще спустить это на тормозах".