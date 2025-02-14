НОВЫЙ РЕКОРД Самое большое сердце Эстонии родилось в этом году в Нарве

Кампания "Самое большое сердце Эстонии", проходящая уже четвертый год, нынче побила несколько рекордов, привлекая для участия сразу 41 населенный пункт. В общей сложности по всей Эстонии 5523 человека объединились, чтобы создать сердца и укрепить чувство единства внутри своих сообществ.

"Самое большое сердце Эстонии" - это инициатива, целью которой является вдохновлять людей на заботу друг о друге, объединять различные сообщества и создавать незабываемые и мощные моменты, которые запечатлены с высоты в виде огромных совместных сердец.

Переходящий кубок каждый год достается сообществу, создавшему самое большое и сплоченное сердце.

Лучшие результаты конкурса "Самое большое сердце Эстонии-2025":

Нарва – 489 участников Кохтла-Ярве – 351 участник Рапла – 350 участников Силламяэ – 284 участника Эльва – 245 участников.

Нарвская горуправа отмечает, что для Нарвы этот момент был особенным и значимым - переходящий кубок прибыл в город 14 февраля и был торжественно передан Нарвскому молодежному центру. За эту почетную церемонию отвечал инициатор кампании "Самое большое сердце Эстонии" - основатель танцевальной школы "JJ-Street" Йоэл Юхт, который вручил кубок победителям.

"Нарвское сердце самое большая в Эстонии. Кто-то сомневается? Я - нет. На прошлой неделе у нас в Эккекюла собрались около пятисот человек. Нарвитяне вместе - это сила. Спасибо за организацию нашему молодежному центру", - прокомментировала новость мэр Нарвы Катри Райк.

Переходящий кубок за самое большое в Эстонии сердце прибыл в Нарву 14 февраля и был торжественно передан в Нарвский молодежный центр. Фото: Narva Noortekeskus