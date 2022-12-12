В память о жертвах украинской войны в Нарве прозвучала печальная музыка

Адажио для струнных, написанное американцем Сэмюэлом Барбером в 1936 году, в 2004 году слушатели Би-би-си назвали "одним из самых печальных произведений классической музыки". Как рассказывает Википедия, под эту музыку прощались с Джоном Кеннеди, принцессой Дианой, Альбертом Эйнштейном, оно звучало в память о жертвах Холокоста, жертвах терактов 11 сентября 2001 года. В 2020 году в исполнении симфонического оркестра Берлинской филармонии адажио прозвучало в память о жертвах коронавируса.