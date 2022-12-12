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В память о жертвах украинской войны в Нарве прозвучала печальная музыка

Илья Смирнов
, журналист
В память о жертвах украинской войны в Нарве прозвучала печальная музыка
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Струнный состав Нарвского городского симфонического оркестра под управлением дирижера Анатолия Щуры.
Струнный состав Нарвского городского симфонического оркестра под управлением дирижера Анатолия Щуры. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Известное как "одно из самых печальных произведений классической музыки" Адажио для струнных Сэмюэла Барбера прозвучало в Нарве в память о невинных жертвах войны в Украине.

Струнный состав Нарвского городского симфонического оркестра под управлением Анатолия Щуры исполнил известное адажио Сэмюэла Барбера в рамках заключительного концерта XХVIII Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского 10 декабря.

Адажио для струнных, написанное американцем Сэмюэлом Барбером в 1936 году, в 2004 году слушатели Би-би-си назвали "одним из самых печальных произведений классической музыки". Как рассказывает Википедия, под эту музыку прощались с Джоном Кеннеди, принцессой Дианой, Альбертом Эйнштейном, оно звучало в память о жертвах Холокоста, жертвах терактов 11 сентября 2001 года. В 2020 году в исполнении симфонического оркестра Берлинской филармонии адажио прозвучало в память о жертвах коронавируса.

Конферансье концерта в Нарве Лариса Щура срывающимся от скорбных переживаний голосом объявила, что в рамках фестиваля имени Мравинского адажио Сэмюэла Барбера звучит в память о невинных жертвах войны в Украине.

Струнный состав Нарвского городского симфонического оркестра под управлением дирижера Анатолия Щуры.
Струнный состав Нарвского городского симфонического оркестра под управлением дирижера Анатолия Щуры. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
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