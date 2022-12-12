Обсуждается введение в Эстонии так называемой пенсии вдовца

Законопроект предусматривает выплату пенсии вдовца лицам, достигшим пенсионного возраста. Такая пенсия могла бы выплачиваться при условии, что супруги прожили в браке не менее десяти лет.

- Пенсия вдовца будет назначаться пожизненно и будет сравнима с размером пенсии умершего супруга. Пенсию вдовца назначать не будут в случае, если она будет меньше, чем пенсия овдовевшего пенсионера, - говорит депутат Рийгикогу Тынис Мёльдер. - Женщины живут в среднем на 8,6 лет дольше, чем мужчины. При потере супруга доход овдовевшего супруга уменьшается, снижается качество жизни, - объяснил он необходимость законопроекта.

По словам Мёльдера, в Эстонии пенсионеры по старости и так живут более скромно, чем другие группы населения, а что касается одиноких пенсионеров, то среди них процент живущих в относительной бедности выше всего. Так, в 2020 году в относительной бедности жили около половины пенсионеров по старости, а среди одиноких пенсионеров этот показатель был значительно выше. "Согласно результатам различных исследований, среди одиноких пенсионеров старше 65 лет показатель относительной бедности достигает 80 процентов, тогда как среди людей старше 65 лет он равен 36 процентам, - отметил Мёльдер.