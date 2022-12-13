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ОДИН ВОПРОС ⟩ Не разумно ли в нынешней ситуации развивать сланцевую энергетику?

Северное побережье
Не разумно ли в нынешней ситуации развивать сланцевую энергетику?
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Такой вопрос задали премьер-министру Кае Каллас на прошлой неделе во время парламентского инфочаса.

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:

- При высоких ценах на электроэнергию конкурентоспособность сланцевого сектора в данный момент действительно существенно возросла, но если взглянуть на долгосрочную перспективу, то ясно, что в результате климатической политики во всем мире такие загрязняющие энергоисточники будут постоянно дорожать, да и банки, по сути, не выдают больше займы на их развитие или же дают под такие проценты, что такие проекты нет смысла развивать. Фонд справедливого перехода для того ведь и создан, чтобы привлечь в Ида-Вирумаа новые рабочие места, которые тоже обеспечили бы хорошую зарплату и нуждались бы в таких же рабочих руках, какие имеются в Ида-Вирумаа. Это не означает, что мы станем плевать в старый колодец, пока новый не готов. Поэтому мы и должны очень много инвестировать в возобновляемую энергетику и в новые энергоисточники, чтобы такие возможности были в наличии.

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