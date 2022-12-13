Опросы показывают, что наиболее актуальной проблемой для эстоноземельцев является экономическое выживание в условиях роста цен. Недавно я ознакомился с результатами опроса. Шесть из десяти респондентов заявили, что их беспокоит резкое увеличение их повседневных расходов. В то же время, когда идет война, например, в среднем только один респондент из десяти (13%) считает победу Украины важной.
Пеэп Петерсон: Европейская минимальная заработная плата возможна и в Эстонии
Для меня это означает, что Министерству социальных дел необходимо очень глубоко изучить природу этой проблемы. Видно, что сегодняшний рынок заработной платы не может в достаточной мере покрыть брешь, вызванную инфляцией. Правительство предприняло серьезные усилия, чтобы ограничить рост цен. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы поддерживать уровень жизни людей. Неизбежно рано или поздно придется говорить о зарплате. Сможет ли зарплата покрыть рост цен, или люди будут нести слишком большую нагрузку, связанную с нынешней дикой инфляцией?
На основании поступления социального налога можно предположить, что зарплата эстоноземельцев в этом году увеличилась почти на 11 процентов, но не у всех. А инфляция в этом году, вероятно, составит более двадцати процентов. Это означает, что половина роста цен в этом году будет покрыта из собственных карманов людей. Зарплаты растут не так сильно, как цены.
В долгосрочной перспективе такая ситуация не обеспечит устойчивого развития. Перед нами стоит вопрос, сможем ли мы снова снизить цены на энергоносители. Государство, скорее, не сможет сделать это, но мы можем сдержать их дальнейший рост. Важной задачей является возвращение уровня жизни людей на докризисный уровень.
Но для этого все общество должно проявить солидарность. Мы не можем сейчас требовать только от работодателей повышения зарплаты. Мы должны, во-первых, позаботиться о том, чтобы повышение заработной платы состоялось, а во-вторых, чтобы оно также было устойчивым. Поэтому мы должны очень серьезно посоветоваться как с промышленным сектором, так и со всеми другими секторами. Что мы можем коллективно сделать для повышения производительности труда или экономических показателей, чтобы повышение зарплаты работало и не съедалось инфляцией?
Нехватка рабочих мест осталась на прежнем уровне. Обрабатывающая промышленность также ищет работников, даже сейчас через кассу по безработице предлагается 900 рабочих мест. Это показывает, что задействованному в обрабатывающей промышленности квалифицированному специалисту, которому отправлено уведомление о сокращении, может не потребоваться много времени, чтобы найти новую работу. Статистические данные также показывают, что более половины длительно безработных составляют лица, не имеющие профессиональных навыков.
Отличия от обычных лет на рынке труда, безусловно, связаны с тем, что к нам прибыли беженцы, которые адаптируются и активно ищут работу. Мы можем гордиться: среди прибывших к нам военных беженцев в возрастной группе от 20 до 64 лет занятость составляет почти 40%, что является одним из самых высоких показателей в Европейском союзе. Таким образом, почти половина соискателей нашли работу.
Чтобы сохранить местное предпринимательство и рабочие места, министрам и правительственным учреждениям следует больше общаться непосредственно с предпринимателями в различных областях, чтобы понимать их проблемы и при разработке решений учитывать наиболее узкие места.
Промышленный сектор как основной экспортер для нас очень важен, потому что он обеспечивает оборот как торговле, транспорту, так и другим отраслям. Мы должны очень серьезно отнестись к проблемам промышленного сектора. Наиболее сложную ситуацию мы наблюдаем сейчас в деревообрабатывающей промышленности, которая усердно росла в годы коронапандемии, но сейчас получила удар как из-за падения рынка, так и из-за роста цен на сырье и энергоносители.
"Эстонский рынок труда относительно рассредоточен и неравномерен".
Пеэп Петерсон, министр здоровья и труда (СДПЭ)
Сохранение рабочих мест в пищевой промышленности тоже под вопросом, потому что перенос цен на энергоносители возможен не по всем товарным группам. Некоторые особо энергоемкие инновационные производства уже закрыты, а так как из-за недостатка денег потребительские предпочтения населения тоже меняются, то может быть и больше закрытий.
Все наши производственные отрасли значительно и в равной степени заинтересованы направлением энергетических пособий. На мой взгляд, оставлять средние и крупные предприятия без поддержки было ошибкой, потому что конкуренты наших экспортеров в других странах одновременно получают более низкие, чем в Эстонии, цены на энергоносители и государственную поддержку.
Отдельной темой является европейская директива о минимальной заработной плате. Поставлена цель повысить минимальную заработную плату до 50% от средней заработной платы и до 60% от медианной.
Например. В Эстонии минимальная брутто-зарплата составит 38% от средней брутто-зарплаты в 2022 году и 39% в 2023 году (в 2022 году минимальная брутто-зарплата составляет 654 евро, а средняя брутто-зарплата - 1718 евро; в 2023 году минимальная брутто-зарплата - 725 евро, а средняя брутто-зарплата - 1845 евро). Чистый минимум составит 44% от средней нетто-зарплаты в 2022 году и 47% в 2023 году. Еще одна возможная основа для сравнения - медианная брутто-зарплата. В Эстонии медианная зарплата во втором квартале 2022 года составила 1400 евро.
Если мы предпримем совместные шаги в сотрудничестве с предприятиями и государством, этот уровень может быть достигнут и в Эстонии. А именно, эстонский рынок труда относительно рассредоточен и неравномерен. Мы обеспокоены тем, что средняя заработная плата отмечает нижнюю границу верхней трети на рынке труда. Это показывает, что на самом деле разница между самой низкой и самой высокой зарплатой, так сказать, аномально велика. Против этого помогает прежде всего повышение минимальной заработной платы.
В Эстонии профсоюзы и работодатели договариваются о минимальной заработной плате. Чтобы европейская и справедливая минимальная заработная плата пришла и к нам в Эстонию, мы требуем совместного плана работодателей и профсоюзов. Если будет план, мы сможем реализовать его в ближайшие годы. При отсутствии надежного плана социал-демократы должны взять на себя ответственность.
То же самое относится и ко всем другим зарплатам, директива предусматривает согласование уровней заработной платы в различных областях с соглашениями о заработной плате для 80% рынка труда. Такие соглашения о заработной плате ежегодно приносили повышение заработной платы, например, работникам здравоохранения, но общий охват соглашениями о заработной плате в Эстонии составляет лишь пятую часть рынка труда. Поэтому другие работники, помимо медиков, также нуждаются в регулярной общегосударственной системе переговоров.