Пеэп Петерсон: Европейская минимальная заработная плата возможна и в Эстонии

Для меня это означает, что Министерству социальных дел необходимо очень глубоко изучить природу этой проблемы. Видно, что сегодняшний рынок заработной платы не может в достаточной мере покрыть брешь, вызванную инфляцией. Правительство предприняло серьезные усилия, чтобы ограничить рост цен. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы поддерживать уровень жизни людей. Неизбежно рано или поздно придется говорить о зарплате. Сможет ли зарплата покрыть рост цен, или люди будут нести слишком большую нагрузку, связанную с нынешней дикой инфляцией?

На основании поступления социального налога можно предположить, что зарплата эстоноземельцев в этом году увеличилась почти на 11 процентов, но не у всех. А инфляция в этом году, вероятно, составит более двадцати процентов. Это означает, что половина роста цен в этом году будет покрыта из собственных карманов людей. Зарплаты растут не так сильно, как цены.

В долгосрочной перспективе такая ситуация не обеспечит устойчивого развития. Перед нами стоит вопрос, сможем ли мы снова снизить цены на энергоносители. Государство, скорее, не сможет сделать это, но мы можем сдержать их дальнейший рост. Важной задачей является возвращение уровня жизни людей на докризисный уровень.