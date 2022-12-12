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Пассажир поезда неудачно пошутил насчет бомбы

Илья Смирнов
, журналист
Пассажир поезда неудачно пошутил насчет бомбы
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Поезд Elron. Иллюстративное фото.
Поезд Elron. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Уголовное дело завели в отношении пассажира поезда, сообщившего о якобы бомбе в своем чемодане.

В полицию 11 декабря поступило тревожное сообщение о том, что в рейсовом поезде Нарва-Таллинн один мужчина сообщил попутчикам о якобы имеющейся в его чемодане бомбе. Полицейские оперативно задержали 53-летнего шутника.

- Бомбы в чемодане не было, - затем успокоила пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

В отношении задержанного мужчины начато уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.

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