Пассажир поезда неудачно пошутил насчет бомбы

В полицию 11 декабря поступило тревожное сообщение о том, что в рейсовом поезде Нарва-Таллинн один мужчина сообщил попутчикам о якобы имеющейся в его чемодане бомбе. Полицейские оперативно задержали 53-летнего шутника.