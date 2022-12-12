ВИДЕО ⟩ Пик снежной бури может накрыть Ида-Вирумаа во второй половине дня понедельника

В понедельник утром транспортный департамент установил в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Эстонии особый режим обслуживания, что означает невозможность обеспечения нормального состояния дорог.

По данным синоптиков, пик снежной бури накроет Ида-Вирумаа во второй половине дня понедельника.

Полиция объявила, что садиться за руль при столь сложных условиях на дорогах следует только в случае крайней необходимости. В этом случае следует надевать теплую одежду и дополна заправлять топливный бак. Также необходимо иметь в машине лопату и буксировочный трос. Важно также выделять на дорогу больше времени, нежели в обычных условиях.

Вдобавок, служба 112 может быть перегружена, поэтому при звонке на тревожный номер в действительно экстренной ситуации следует не вешать трубку, а ждать ответа, оставаясь на линии.