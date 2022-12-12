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ВИДЕО ⟩ Пик снежной бури может накрыть Ида-Вирумаа во второй половине дня понедельника

Эрик Гамзеев Матти Кямяря
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Пик снежной бури может накрыть Ида-Вирумаа во второй половине дня понедельника
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На въезде в Кохтла-Ярве видимость почти отсутствует из-за метели.
На въезде в Кохтла-Ярве видимость почти отсутствует из-за метели. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

К полудню понедельника на дороге, идущей вдоль северного побережья Ида-Вирумаа между Тойла и Валасте, образовались большие сугробы. Поскольку метель продолжается, проехать по этой дороге может быть крайне затруднительно.

В понедельник утром транспортный департамент установил в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Эстонии особый режим обслуживания, что означает невозможность обеспечения нормального состояния дорог.

По данным синоптиков, пик снежной бури накроет Ида-Вирумаа во второй половине дня понедельника.

Полиция объявила, что садиться за руль при столь сложных условиях на дорогах следует только в случае крайней необходимости. В этом случае следует надевать теплую одежду и дополна заправлять топливный бак. Также необходимо иметь в машине лопату и буксировочный трос. Важно также выделять на дорогу больше времени, нежели в обычных условиях.

Вдобавок, служба 112 может быть перегружена, поэтому при звонке на тревожный номер в действительно экстренной ситуации следует не вешать трубку, а ждать ответа, оставаясь на линии.

Если дороги стали непроходимыми или на дорогу, например, упало дерево, но оно непосредственно не препятствует движению и не создает опасности, тогда рекомендуется звонить на государственный инфономер 1247.

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