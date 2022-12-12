Рийгикогу принял законодательные проекты, необходимые для перехода ко всеобщему образованию на эстонском языке. Теперь в Законе об основной школе и гимназии, Законе о дошкольных детских учреждениях, Законе о частных учебных заведениях и Законе о профессиональных учебных заведениях однозначно указано, что языком обучения является эстонский.
Министр Тынис Лукас: переход на эстоноязычное обучение обязательно состоится
Министр образования и науки Тынис Лукас отметил в комментарии, распространенном министерством, что теперь переход на эстоноязычное обучение одобрен законом.
- Я рад, что различные стороны пришли к общему пониманию того, что переход на эстоноязычное обучение должен быть осуществлен быстро. Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык - это основная цель нынешней правительственной коалиции, которая отвечает интересам будущего детей и молодежи. Мы хотим, чтобы все дети в Эстонии, независимо от их родного языка, имели возможность получить качественное образование на эстонском языке. Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать и противостоять империалистическим интересам России. Министерство образования и науки, безусловно, окажет широкую поддержку всем муниципальным органам власти, школам и детским садам, чтобы обеспечить плавный переход, - пообещал министр Лукас.
Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024/2025 учебном году. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года.
Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года. В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году.
В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.
Чтобы в 2024/25 учебном году и далее проводить учебную работу во всех классах не на эстонском, а на другом языке, необходимо получить разрешение правительства, которое по запросу волостного или городского собрания может сделать исключение сроком на один год для учреждения или отдельной группы. Школы с углубленным преподаванием европейских языков, которые уже получили разрешение правительства до 1 сентября 2024 года, могут продолжать работу на нынешних условиях. Это означает, что им не нужно каждый год обращаться за новым разрешением.
Школы, в которых преподавание ведется не на эстонском языке, могут также использовать в некоторых классах учебную программу IB. Для обучения детей и молодежи с особыми потребностями можно при необходимости использовать другой язык наряду с эстонским, или же только другой язык.
Как и сейчас, для учеников, чей родной язык не является языком обучения, или которые говорят дома на языке, отличном от языка обучения, школа продолжит проводить уроки родного языка и культуры, если этого пожелают не менее десяти учеников с таким же родным языком.
Требования к квалификации учителей дополнены требованием к знанию эстонского языка: учителя должны владеть эстонским языком на уровне C1.
По сравнению с первоначальным законопроектом, требование о знании языка для руководителей образовательных учреждений было перенесено на один год ранее по запросу министерства во время процедуры в Рийгикогу. Они должны будут соответствовать уровню знания эстонского языка C1 уже с 1 августа 2023 года. Предполагается, что руководители школы станут лидерами и примером для своего коллектива на протяжении всего переходного периода. Для учителей и опорного персонала владение эстонским языком будет введено в качестве квалификационного требования с 1 августа 2024 года.
Государство намерено поддерживать переход на эстоноязычное обучение спланированными действиями и финансовой помощью. С сентября 2023 года для всех учителей Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, будет введен коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для преподавателей детских садов - 1,3. Всем работникам сферы образования будут предложены языковые курсы и курсы повышения квалификации без отрыва от работы, а руководители школ смогут поучаствовать в различных проектах профессионального развития. Повышение заработной платы учителей также внесет значительный вклад в повышение квалификации учителей.
Школы и детские сады также могут получить различные государственные субсидии на преподавание на эстонском языке и приобретение учебных материалов. Разрабатываются новые тесты на знание языка и учебные материалы, а в дошкольном образовании создается новая электронная платформа для учебных материалов. Существующие методические и учебные материалы будут систематизированы. Добавляются новые лингвистические инструменты, облегчающие преподавание и изучение эстонского как второго языка.
Надзор над преподаванием эстонского языка и на эстонском языке уже расширен, и Языковой департамент будет вовлечен в надзор над учреждениями дошкольного, общего и профессионального образования.
Начиная с 2023/2024 учебного года, государство будет предлагать консультационные услуги для поддержки перехода на эстоноязычное обучение.
Дополнительная информация о переходе и часто задаваемые вопросы доступны на официальной веб-странице Министерства образования и науки ЗДЕСЬ.