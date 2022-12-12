ВИДЕО ⟩ Снежная буря сильно затруднила движение, но худшего не случилось

Спокойнее всего было в Нарве и Силламяэ

По словам Олу, самая спокойная ситуация наблюдалась в восточной части уезда в Силламяэ и Нарве. Ко второй половине дня отключений электроэнергии там также не было.

К вечеру в Вирумаа прогнозируется ослабление ветра, но усиление осадков. "Обычно это означает, что ситуация с движением улучшится, но возрастет риск отключения электроэнергии, так как из-за обильного снега деревья могут упасть на линии электропередачи", - сказал Олу.

По его словам, они также передали самоуправлениям пожелание не экономить сейчас на уборке снега. "Необходимо обеспечить ситуацию, когда дорожники максимальными силами находятся на дорогах и улицах со своими машинами. Чтобы люди могли добраться до дома, а те, кому нужно куда-то поехать, могли выйти из дома".

В понедельник на въезде в Кохтла-Ярве видимость из-за снежной бури была почти нулевой. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Во вторник "Биргит" покинет Эстонию

Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил, что вызвавший снежную бурю циклон "Биргит" с эпицентром над Латвией в ночь на вторник проследует над Эстонией, и начиная с юга ветер будет все большее ослабевать. Осадки также поредеют, но полностью не прекратятся. В ночь на вторник на северном побережье и на островах западной Эстонии по-прежнему будет вьюжно, но после полуночи ветер и там постепенно ослабеет.

По словам Кийтсака, порывы ветра на северном побережье в понедельник с 14 до 15 часов достигали 29 м/с, а во внутренних районах континента местами 15-20 м/с. "Снегопад и метель были сильнее прежде всего в северо-восточной Эстонии, северной Эстонии и западной Эстонии. В южной Эстонии ветер был уже намного спокойнее, а осадки слабее", - отметил он.