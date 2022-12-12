Снежная буря вызвала затруднения в движении, но крупных происшествий в Ида-Вирумаа не случилось, отключения электроэнергии также были единичными и локальными.
ВИДЕО ⟩ Снежная буря сильно затруднила движение, но худшего не случилось
В 7.55 спасатели выехали в Кукрузескую часть города Кохтла-Ярве, где возникла опасность падения фонарного столба. Спасатели оцепили территорию и известили о происшествии фирму уличного освещения.
Днем метель усилилась
Однако к тому времени более крупная снежная буря, надвигавшаяся с западной Эстонии, еще не достигла Ида-Вирумаа. В течение дня ветер усиливался, а снегопад становился все более сильным. Многие люди, следуя предупреждениям Спасательного департамента накануне, не покидали свои дома, некоторые родители также оставили своих детей дома, а некоторые школы по интересам отменили занятия.
Спасательный департамент создал штабы во всех четырех регионах, а также республиканский штаб для ликвидации последствий шторма в понедельник.
Начальник штаба Идаского спасательного центра Хейго Олу сегодня днем сказал "Северному побережью", что их задача - координировать действия между различными ведомствами, сотрудничать с местными самоуправлениями. "Мы сводим тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто помощь оказывает", - сказал он.
По состоянию на 15.30 в Ида- и Ляэне-Вирумаа серьезных повреждений от бури не было. "Идет снег, сильный ветер и плохая видимость", - описал ситуацию в нашем уезде Хейго Олу. Однако в регионе спасатели 18 раз выезжали, чтобы убрать упавшие на дорогу деревья. Были и дорожно-транспортные происшествия, но без жертв, скорее связанные с дорожными препятствиями. В Ранну, Ляэне-Вирумаа, грузовик въехал в дорожное ограждение, а между Хальяла и Ааспере автобус оказался в кювете.
Спокойнее всего было в Нарве и Силламяэ
По словам Олу, самая спокойная ситуация наблюдалась в восточной части уезда в Силламяэ и Нарве. Ко второй половине дня отключений электроэнергии там также не было.
К вечеру в Вирумаа прогнозируется ослабление ветра, но усиление осадков. "Обычно это означает, что ситуация с движением улучшится, но возрастет риск отключения электроэнергии, так как из-за обильного снега деревья могут упасть на линии электропередачи", - сказал Олу.
По его словам, они также передали самоуправлениям пожелание не экономить сейчас на уборке снега. "Необходимо обеспечить ситуацию, когда дорожники максимальными силами находятся на дорогах и улицах со своими машинами. Чтобы люди могли добраться до дома, а те, кому нужно куда-то поехать, могли выйти из дома".
Во вторник "Биргит" покинет Эстонию
Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил, что вызвавший снежную бурю циклон "Биргит" с эпицентром над Латвией в ночь на вторник проследует над Эстонией, и начиная с юга ветер будет все большее ослабевать. Осадки также поредеют, но полностью не прекратятся. В ночь на вторник на северном побережье и на островах западной Эстонии по-прежнему будет вьюжно, но после полуночи ветер и там постепенно ослабеет.
По словам Кийтсака, порывы ветра на северном побережье в понедельник с 14 до 15 часов достигали 29 м/с, а во внутренних районах континента местами 15-20 м/с. "Снегопад и метель были сильнее прежде всего в северо-восточной Эстонии, северной Эстонии и западной Эстонии. В южной Эстонии ветер был уже намного спокойнее, а осадки слабее", - отметил он.