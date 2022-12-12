Префект, начальник тюрьмы и другие выбегут на баскетбольную площадку для сбора денег

В спортивном соревновании под названием "Благотворительное сражение" поучаствуют баскетбольные команды Идаской префектуры, Вируской тюрьмы, Сил обороны и Йыхвиской волости, а также женские волейбольные команды Йыхвиской волости и госучреждений. Весь доход от продажи билетов пойдет на организацию рождественского праздника и на подарки для 70 йыхвиских детей. То есть чем больше придет зрителей, тем дороже будут подарки.

Игроки, выходящие на площадку в футболках Идаской префектуры, в юности в той или иной мере имели отношение к баскетболу. Кроссовки наденет также начинавший играть в баскетбол в Вяйке-Маарья идаский префект Тарво Крууп, позднее игравший для собственного удовольствия как в уездных, так и в эстонских любительских лигах.

Kui Viru vangla direktor Marek Aas on kahel aastal olnud rajal Jõhvi tänavatel korraldatud Vabaduse Valvuri jooksul, siis sel nädalal jookseb ta korvpalliplatsile. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Директор Вируской тюрьмы Марек Аас отметил, что баскетбольная команда работников тюрьмы готовится к турниру очень серьезно и напряженно. Кстати, в Вируской тюрьме первый в Йыхви современный баскетбольный зал появился на несколько лет раньше, чем Йыхвиский спортхолл. "Спортивное сражение будет игровым, веселым, эмоциональным и запоминающимся. Важны не победа, а участие и совместный вклад в благотворительность, - отметил Аас. - Среди работников службы тюрем и Вируской тюрьмы многие увлекаются спортом и игрой в мяч, мы и раньше выступали на баскетбольных соревнованиях с сильным представительством".