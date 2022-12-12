Пн, 12.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Префект, начальник тюрьмы и другие выбегут на баскетбольную площадку для сбора денег

Эрик Гамзеев
, журналист
Префект, начальник тюрьмы и другие выбегут на баскетбольную площадку для сбора денег
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Идаский префект Тарво Крууп.
Идаский префект Тарво Крууп. Фото: unknown

Идаский префект Тарво Крууп, директор Вируской тюрьмы Марек Аас и еще несколько деятелей публичной жизни выйдут вечером в среду, 14 декабря, на площадку в Йыхвиском спортхолле, чтобы провести благотворительный матч для сбора средств на рождественские подарки йыхвиским детям из малообеспеченных семей.

В спортивном соревновании под названием "Благотворительное сражение" поучаствуют баскетбольные команды Идаской префектуры, Вируской тюрьмы, Сил обороны и Йыхвиской волости, а также женские волейбольные команды Йыхвиской волости и госучреждений. Весь доход от продажи билетов пойдет на организацию рождественского праздника и на подарки для 70 йыхвиских детей. То есть чем больше придет зрителей, тем дороже будут подарки.

Игроки, выходящие на площадку в футболках Идаской префектуры, в юности в той или иной мере имели отношение к баскетболу. Кроссовки наденет также начинавший играть в баскетбол в Вяйке-Маарья идаский префект Тарво Крууп, позднее игравший для собственного удовольствия как в уездных, так и в эстонских любительских лигах.

Kui Viru vangla direktor Marek Aas on kahel aastal olnud rajal Jõhvi tänavatel korraldatud Vabaduse Valvuri jooksul, siis sel nädalal jookseb ta korvpalliplatsile.
Kui Viru vangla direktor Marek Aas on kahel aastal olnud rajal Jõhvi tänavatel korraldatud Vabaduse Valvuri jooksul, siis sel nädalal jookseb ta korvpalliplatsile. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Директор Вируской тюрьмы Марек Аас отметил, что баскетбольная команда работников тюрьмы готовится к турниру очень серьезно и напряженно. Кстати, в Вируской тюрьме первый в Йыхви современный баскетбольный зал появился на несколько лет раньше, чем Йыхвиский спортхолл. "Спортивное сражение будет игровым, веселым, эмоциональным и запоминающимся. Важны не победа, а участие и совместный вклад в благотворительность, - отметил Аас. - Среди работников службы тюрем и Вируской тюрьмы многие увлекаются спортом и игрой в мяч, мы и раньше выступали на баскетбольных соревнованиях с сильным представительством".

С идеей такого благотворительного сражения вышел руководитель учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник. "Подумал в сентябре, что хотелось бы сделать что-то своеобразное, причем с благотворительной целью", - сказал он, порадовавшись, что его быстро поддержали другие участвующие стороны, и добавив, что минимальная сумма, которую они надеются собрать, - это 1500 евро. Кроме билетного дохода и платы команд за участие надеются также на дополнительные пожертвования от всех желающих.

По словам Сепника, в среду наряду с баскетболом и волейболом можно будет увидеть выступления танцоров, а также поучаствовать в соревновании по броскам для зрителей.

Капитаном команды Йыхвиской волости является помощник волостного старейшины Арво Аллер, тоже игравший раньше в баскетбол и несколько лет являвшийся одним из руководителей баскетбольного клуба "Karjamaa".

Собранные деньги будут направлены на устраиваемый 28 декабря в Йыхвиском концертном доме рождественский праздник, на который пригласят входящих в список социальной службы Йыхвиской волости детей вместе с родителями.

Сепник сказал, что на следующий год он планирует уже турнир покрупнее с участием восьми команд. 

Как сделать пожертвование?

Не позднее 18 декабря сделайте перевод на расчетный счет EE891010220034796011 (SEB Pank), укажите получателем Министерство финансов (saaja: Rahandusministeerium), укажите номер ссылки (viitenumber) 2800080561 и пояснение (selgitus) "heategu".

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх