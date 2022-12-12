Идаский префект Тарво Крууп, директор Вируской тюрьмы Марек Аас и еще несколько деятелей публичной жизни выйдут вечером в среду, 14 декабря, на площадку в Йыхвиском спортхолле, чтобы провести благотворительный матч для сбора средств на рождественские подарки йыхвиским детям из малообеспеченных семей.
Префект, начальник тюрьмы и другие выбегут на баскетбольную площадку для сбора денег
В спортивном соревновании под названием "Благотворительное сражение" поучаствуют баскетбольные команды Идаской префектуры, Вируской тюрьмы, Сил обороны и Йыхвиской волости, а также женские волейбольные команды Йыхвиской волости и госучреждений. Весь доход от продажи билетов пойдет на организацию рождественского праздника и на подарки для 70 йыхвиских детей. То есть чем больше придет зрителей, тем дороже будут подарки.
Игроки, выходящие на площадку в футболках Идаской префектуры, в юности в той или иной мере имели отношение к баскетболу. Кроссовки наденет также начинавший играть в баскетбол в Вяйке-Маарья идаский префект Тарво Крууп, позднее игравший для собственного удовольствия как в уездных, так и в эстонских любительских лигах.
Директор Вируской тюрьмы Марек Аас отметил, что баскетбольная команда работников тюрьмы готовится к турниру очень серьезно и напряженно. Кстати, в Вируской тюрьме первый в Йыхви современный баскетбольный зал появился на несколько лет раньше, чем Йыхвиский спортхолл. "Спортивное сражение будет игровым, веселым, эмоциональным и запоминающимся. Важны не победа, а участие и совместный вклад в благотворительность, - отметил Аас. - Среди работников службы тюрем и Вируской тюрьмы многие увлекаются спортом и игрой в мяч, мы и раньше выступали на баскетбольных соревнованиях с сильным представительством".
С идеей такого благотворительного сражения вышел руководитель учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник. "Подумал в сентябре, что хотелось бы сделать что-то своеобразное, причем с благотворительной целью", - сказал он, порадовавшись, что его быстро поддержали другие участвующие стороны, и добавив, что минимальная сумма, которую они надеются собрать, - это 1500 евро. Кроме билетного дохода и платы команд за участие надеются также на дополнительные пожертвования от всех желающих.
По словам Сепника, в среду наряду с баскетболом и волейболом можно будет увидеть выступления танцоров, а также поучаствовать в соревновании по броскам для зрителей.
Капитаном команды Йыхвиской волости является помощник волостного старейшины Арво Аллер, тоже игравший раньше в баскетбол и несколько лет являвшийся одним из руководителей баскетбольного клуба "Karjamaa".
Собранные деньги будут направлены на устраиваемый 28 декабря в Йыхвиском концертном доме рождественский праздник, на который пригласят входящих в список социальной службы Йыхвиской волости детей вместе с родителями.
Сепник сказал, что на следующий год он планирует уже турнир покрупнее с участием восьми команд.
Как сделать пожертвование?
Не позднее 18 декабря сделайте перевод на расчетный счет EE891010220034796011 (SEB Pank), укажите получателем Министерство финансов (saaja: Rahandusministeerium), укажите номер ссылки (viitenumber) 2800080561 и пояснение (selgitus) "heategu".