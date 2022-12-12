Запущенная после очередного капитального ремонта Аувереская электростанция успела проработать на полной мощности менее суток: 9 декабря снова случился неожиданный сбой, и станция встала по меньшей мере до Рождества. Как пишет новостной портал Rus.err.ee, поломки и перебои происходят на Аувереской станции с момента завершения строительства.
Строитель Аувереской электростанции выплатил огромный штраф за некачественную работу
Считается, как пишет Rus.err.ee, что Аувереская электростанция была построена в 2015 году - тогда она была подключена к энергосети. Однако после этого строителю потребовалось еще три года, чтобы исправить ошибки и торжественно сдать станцию заказчику. Но только в 2022 году Аувереская станция достигла надежности на уровне 70%. Это значит, что на седьмом году эксплуатации электростанция стоимостью 600 млн евро простаивает треть времени.
"Основная проблема заключалась в том, что у подрядчика не было опыта в проектировании и строительстве сланцевых электростанций. Все началось с этого. К сожалению, в качестве генподрядчика победило предприятие "Alstom". Могла выиграть компания "Foster Wheeler", сегодняшняя "Sumitomo", которая в 2005 году модернизировала у нас 8-й и 11-й блоки. К сожалению, в случае с Аувере мы сейчас занимаемся устранением брака генподрядчика", - рассказал глава "Enefit Power" Андрес Вайнола.
Владелец станции долго судился со строителем, и в прошлом году дело завершилось в пользу владельца. Теперь предприятие "Enefit Power" может само приступить к замене постоянно выходящего из строя оборудования. Самой большой проблемой являются внешние теплообменники.
Ремонт - краткосрочное решение, нужны новые теплообменники. Два из четырех уже заменены, и новые держатся до сих пор.
Для замены двух теплообменников потребуется полтора месяца, но еще больше времени потребуется на их производство в Китае и доставку в Эстонию. "Генеральный подрядчик заплатил за это. Мы получили более 130 миллионов в виде штрафов. Если учесть модернизацию, неполученные доходы, то, скажем, эти деньги это покрывают, и даже кое-что осталось. Но Аувереская станция сегодня не влияет на цены в Балтии и в этом регионе. Так что независимо от того, работает станция или нет, влияние цены на рынок, возможно, минимальное, если есть вообще. Главное, что формирует цену, это по-прежнему очень дорогие газовые станции", - пояснил Вайнола.
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