Нарушитель общественного порядка размахивал стартовым пистолетом

Сообщение о том, что на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве мужчина размахивает предметом, похожим на оружие, поступило в полицию 10 декабря. Прибыв на указанное место, полицейские задержали 33-летнего мужчину и взяли на хранение "похожий на оружие предмет", оказавшийся стартовым пистолетом.