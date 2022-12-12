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Нарушитель общественного порядка размахивал стартовым пистолетом

Северное побережье
Нарушитель общественного порядка размахивал стартовым пистолетом
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Стартовый пистолет.
Стартовый пистолет. Фото: Arvo Meeks

Мужчина с похожим на оружие предметом встревожил жителей Кохтла-Ярве.

Сообщение о том, что на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве мужчина размахивает предметом, похожим на оружие, поступило в полицию 10 декабря. Прибыв на указанное место, полицейские задержали 33-летнего мужчину и взяли на хранение "похожий на оружие предмет", оказавшийся стартовым пистолетом.

Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства. Дело заведено по статье о тяжком нарушении общественного порядка.

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