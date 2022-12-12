Финал и полуфиналы Кубка Эстонии по баскетболу впервые пройдут в Нарве

По мнению Баскетбольного союза, это мероприятие в Нарве носит интеграционный характер, и организаторы рассчитывают также на рост интереса к баскетболу в городе.

"Эстония - это не только Таллинн, Тарту и Раквере. Нарва тоже Эстония, и мы надеемся, что из Нарвы тоже будут в будущем игроки в нашей сборной. Для этого нам надо что-то делать и с чего-то надо начинать. Так что спасибо Нарве, спасибо спонсорам и Фонду интеграции за то, что мы сможем это сделать в этом году", - сказал "Актуальной камере" глава отдела Эстонского баскетбольного союза Герд Кийли.

Все игры с четверга по воскресенье будут проходит в Нарвском спортивном центре, где пару лет назад было заменено покрытие игрового зала, которое теперь соответствует международным требованием для игровых видов спорта. Но пока еще есть проблемы с баскетбольным оборудованием.

"Да, оборудование, которое сейчас у нас в спортивном центре, конечно же не соответствует тому, которое требуется для мероприятия такого уровня. Но благодаря как раз федерации и серьезному подходу, они привезут практически все свое, и все как раз самой последней категории", - отметил директор Нарвской спортивной школы "Энергия" Андрей Шилин.