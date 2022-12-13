ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ⟩ У работающих пенсионеров произойдут изменения в налогообложении

С 1 января 2023 года в отношении людей, находящихся в возрасте пенсионеров по старости, будет действовать не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 704 евро, который сравняется со средней пенсией по старости. Эта ставка не будет снижаться ни с ростом пенсии, ни в случае, если пенсионер продолжает работать. Изменится также порядок использования не облагаемого подоходным налогом минимума.

Как поясняет руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, если пенсия работающего пенсионера составляет менее 704 евро, то неиспользуемый остаток он может применить к своей заработной плате. "Надо представить своему работодателю заявление с указанием неиспользуемой суммы своего не облагаемого подоходным налогом минимума, которую работодатель будет учитывать при выплатах зарплаты. Хотя ответственность за точность суммы лежит на работнике, мы просим также работодателей проинформировать своих пожилых работников об изменениях и необходимости пересмотреть заявление об использовании своего минимума", - добавила Кюмник.

Люди, которые достигли возраста пенсионера по старости, но решили пока не выходить на пенсию, также получат освобождение от уплаты подоходного налога в размере 704 евро со своей заработной платы.