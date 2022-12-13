Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским военным беженцам. Об этом сообщил новостной портал Rus.err.ee.
Эстония получит 10 миллионов евро на помощь украинским беженцам
Эстония получит 10 миллионов евро на помощь украинским беженцам
Дотация Еврокомиссии в основном покроет расходы, уже произведенные из средств государственного бюджета за один год с начала вооруженного вторжения по 23 февраля 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
"Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам из Украины", - прокомментировал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, слова которого приводит Rus.err.ee.