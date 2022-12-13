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Эстония получит 10 миллионов евро на помощь украинским беженцам

Северное побережье
Эстония получит 10 миллионов евро на помощь украинским беженцам
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Нарва встречает украинских беженцев.
Нарва встречает украинских беженцев. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским военным беженцам. Об этом сообщил новостной портал Rus.err.ee.

Дотация Еврокомиссии в основном покроет расходы, уже произведенные из средств государственного бюджета за один год с начала вооруженного вторжения по 23 февраля 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

"Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам из Украины", - прокомментировал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, слова которого приводит Rus.err.ee.

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