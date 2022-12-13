Специальный квартирный дом для людей с нарушениями психики построен в Нарве

АО "Hoolekandeteenused" завершило строительство современного дома в Нарве для людей с психическими расстройствами. Туда переедут 30 нарвитян, которые в настоящее время находятся в различных домах по уходу по всей Эстонии. Условия проживания в таком доме для клиентов практически ничем не будут отличаться от домашних, как передает "Актуальная камера".

"Выглядит все так же, как у нас с вами. Люди просыпаются, готовят завтрак, убирают помещения и занимаются тем, что нравится или может быть есть обязанности чем-то заниматься. Если у нас будут такие клиенты, а они обязательно будут, кто сможет работать, то будут ходить также на работу и активно помогать дома, чтобы у нас был уютный, красивый и чистый дом. У нас нет никакого вспомогательного персонала, то есть поваров и уборщиц. У нас мы делаем все сами вместе с клиентами", - рассказала руководитель дома Татьяна Пацановская.

В трехэтажном доме пять квартир. В каждой квартире живут по шесть человек, которым помогают 11 кураторов. По оценке Департамента социальной помощи Нарвской горуправы, новый дом не решает всех проблем города. "Конечно, нужно бы еще. Людей, которые стоят в очереди на получение специальных попечительских услуг, очень много. Но это уже очень здорово, что есть тридцать мест, то есть, это уже дает возможность тридцати пациентам вернуться в город или получить ту услугу, в которой они нуждаются. Конечно, нужно еще", - сказала руководитель Департамента социальной помощи Нарвы Кристи Мюрк.

В Нарве, по оценке департамента, таких людей более сотни, а в Эстонии примерно у 50 000 человек диагностированы подобные расстройства, и более чем нескольким тысячам из них требуется поддерживающее проживание в подобном доме.