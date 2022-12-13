Возле Нарвской ратуши из под земли показались остатки малоизвестных домов

Когда в конце октября строители сняли 80-сантиметровый слой грунта возле Нарвской ратуши, на поверхность вышли остатки множества каменных построек. Проблема, однако, в том, как пишет "Нарвская газета", что существующий строительный проект предусматривает прокладку на участке многих новых подземных трасс, идущих как раз через остатки исторической застройки.

- Это был целый квартал застройки, находившийся между историческими улицами Хельсинки и Туру, - рассказывает Свен Удам, осуществляющий археологический надзор за земляными работами на объекте. - Мы раскрыли фундаменты довоенных построек и еще более раннего периода, - поясняет он.

- Со второй половины 17-го века обширный земельный участок вокруг ратуши принадлежал нарвскому магистрату, - дополняет Илья Давыдов, осуществляющий архитектурный надзор вместе со Свеном Удамом. - На заднем дворе ратуши располагались склады и хозяйственные постройки, а также внешне малопримечательные маленькие домики для прислуги магистрата. На фоне представительной застройки соседних Рыцарской и Выш­городской улиц, этот квартал не привлекал внимания ни туристов, ни фотографов, ни искусствоведов.

Фотографий застройки этого квартала известно на удивление мало, как отмечает "Нарвская газета". В силу вышеперечисленных причин эта часть города представляет собой своего рода загадку и при этом возможность заглянуть в малоизвестный мир "маленьких людей".