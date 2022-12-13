Специалисты по охране памятников архитектуры и нарвские чиновники решают судьбу остатков домов на заднем дворе ратуши, обнаруженных в ходе археологических раскопок на будущей Стокгольмской площади. О находках рассказала "Нарвская газета".
Возле Нарвской ратуши из под земли показались остатки малоизвестных домов
Когда в конце октября строители сняли 80-сантиметровый слой грунта возле Нарвской ратуши, на поверхность вышли остатки множества каменных построек. Проблема, однако, в том, как пишет "Нарвская газета", что существующий строительный проект предусматривает прокладку на участке многих новых подземных трасс, идущих как раз через остатки исторической застройки.
- Это был целый квартал застройки, находившийся между историческими улицами Хельсинки и Туру, - рассказывает Свен Удам, осуществляющий археологический надзор за земляными работами на объекте. - Мы раскрыли фундаменты довоенных построек и еще более раннего периода, - поясняет он.
- Со второй половины 17-го века обширный земельный участок вокруг ратуши принадлежал нарвскому магистрату, - дополняет Илья Давыдов, осуществляющий архитектурный надзор вместе со Свеном Удамом. - На заднем дворе ратуши располагались склады и хозяйственные постройки, а также внешне малопримечательные маленькие домики для прислуги магистрата. На фоне представительной застройки соседних Рыцарской и Вышгородской улиц, этот квартал не привлекал внимания ни туристов, ни фотографов, ни искусствоведов.
Фотографий застройки этого квартала известно на удивление мало, как отмечает "Нарвская газета". В силу вышеперечисленных причин эта часть города представляет собой своего рода загадку и при этом возможность заглянуть в малоизвестный мир "маленьких людей".
Как проектировщики, так и строители с археологами еще до начала работ были в курсе, что за ратушей когда-то стояли дома. Но что именно погребено в земле, в каком оно состоянии, не знали. На сегодняшний день эта информация есть, но вместе с ней появилось и осознание, что без изменения существующего строительного проекта никак не обойтись.
Для принятия решения по дальнейшим действиям на стройплощадке недавно собралась представительная комиссия. К разговору были привлечены специалисты Департамента охраны памятников старины, представители Департамента развития и экономики Нарвской горуправы, строители.
- Объект сложный потому, что нужно и стены сберечь и проект реализовать. Инспекторы охраны и археологи едины в том, что стены нужно сохранить в максимально возможном объеме, – говорит Илья Давыдов. - Лучшим вариантом в сложившейся обстановке была бы укладка трасс в обход исторических развалин, поблизости от уже существующих или там, где стен не сохранилось.
Готовящиеся изменения затронут преимущественно подземную часть проекта. Сейчас на строительной площадке возле Нарвской ратуши технологический перерыв. Прокладка инженерных сетей на Стокгольмской площади намечена на апрель, а сдача объекта, вероятно, сдвинется на осень.
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